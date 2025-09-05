https://ria.ru/20250905/markovo-2039955996.html

ВС России освободили Марково в ДНР

ВС России освободили Марково в ДНР

2025-09-05T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Южная" группировка российских войск освободила населенные пункты Федоровка и Марково в Донецкой Народной Республике за неделю, сообщило журналистам в пятницу Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.Об освобождении Федоровки МО РФ сообщало 2 сентября.

2025

