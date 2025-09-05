Рейтинг@Mail.ru
Больше 3,5 млн мальков выпустят в реки Липецкой области за 3 года
Липецкая область
 
18:50 05.09.2025
Больше 3,5 млн мальков выпустят в реки Липецкой области за 3 года
Больше 3,5 млн мальков выпустят в реки Липецкой области за 3 года
Не менее 3,5 миллиона мальков рыбы выпустят в ближайшие три года в реки Дон и Воронеж в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.09.2025
ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Не менее 3,5 миллиона мальков рыбы выпустят в ближайшие три года в реки Дон и Воронеж в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Глава региона встретился с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым. По словам губернатора, мальков выпустят в рамках федеральной программы по восстановлению рыбных запасов в водоемах. Артамонов и Рулев обсудили обследование водных объектов, проведение компенсационных мероприятий по восстановлению рыбных запасов и участие местных предприятий в этой работе. Глава региона отметил, что особое внимание было уделено планам на будущее. Утвердили квоты на зарыбление водоемов на три года. Предполагается, что в рамках федеральной программы в реки региона выпустят не менее 3,5 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика. За последние три года в Дон и Воронеж уже выпустили 1,7 миллиона мальков. До конца 2025 года реки пополнят 1,5 миллиона особей сазана и толстолобика. "Перед нами стоит важная задача — сохранить и приумножить природные богатства нашего региона. Расширение программы по восстановлению рыбных запасов — это серьезный вклад в будущее экосистемы Липецкой области. Выпуск мальков ценных пород рыбы в течение трех лет позволит не только поддержать, но и значительно увеличить популяцию в реках Дон и Воронеж. Это планомерная и системная работа, которую мы будем продолжать вместе с федеральными структурами и нашими экологами", — сказал Артамонов.
Больше 3,5 млн мальков выпустят в реки Липецкой области за 3 года

В реки на территории Липецкой области выпустят свыше 3,5 млн мальков за 3 года

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Не менее 3,5 миллиона мальков рыбы выпустят в ближайшие три года в реки Дон и Воронеж в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава региона встретился с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым.
По словам губернатора, мальков выпустят в рамках федеральной программы по восстановлению рыбных запасов в водоемах. Артамонов и Рулев обсудили обследование водных объектов, проведение компенсационных мероприятий по восстановлению рыбных запасов и участие местных предприятий в этой работе.
Глава региона отметил, что особое внимание было уделено планам на будущее. Утвердили квоты на зарыбление водоемов на три года. Предполагается, что в рамках федеральной программы в реки региона выпустят не менее 3,5 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика. За последние три года в Дон и Воронеж уже выпустили 1,7 миллиона мальков. До конца 2025 года реки пополнят 1,5 миллиона особей сазана и толстолобика.
"Перед нами стоит важная задача — сохранить и приумножить природные богатства нашего региона. Расширение программы по восстановлению рыбных запасов — это серьезный вклад в будущее экосистемы Липецкой области. Выпуск мальков ценных пород рыбы в течение трех лет позволит не только поддержать, но и значительно увеличить популяцию в реках Дон и Воронеж. Это планомерная и системная работа, которую мы будем продолжать вместе с федеральными структурами и нашими экологами", — сказал Артамонов.
 
