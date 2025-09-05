https://ria.ru/20250905/lidery-2039940345.html

Духовные лидеры БРИКС назвали разрушение института семьи катастрофой

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Религиозные лидеры БРИКС на форуме "Духовный Шелковый путь" в Бразилии назвали разрушение института семьи угрозой катастрофы для человечества и обозначили важнейшей задачей для духовных лидеров сохранение и популяризацию семейных ценностей, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, принявший участие в форуме. "Разрушение института традиционной семьи грозит катастрофой для человечества. Сегодня необходимо прилагать максимум усилий для сохранения, в первую очередь, в молодежной среде, семейных ценностей в тесном соработничестве с представителями других религий. Мы заявляем о неприятии форм неуважения к религиям, стремлений к ограничению прав и свобод верующих. Соответствующий текст резолюции принят на встрече духовных лидеров стран БРИКС", - рассказал Гайнутдин. По его словам, в тексте резолюции подчеркнуто общее стремление к построению многополярного мира, основанного на взаимном уважении к уникальным культурным, религиозным и цивилизационным традициям. "Участники религиозного форума также осудили проявления любых форм человеконенавистничества, экстремизма и терроризма, фашизма и национализма", - добавил глава ДУМ РФ. Он добавил, что участники встречи поддержали интеграционную политику, проводимую лидерами и правительствами стран БРИКС. "Все главы делегаций религиозных общин подтвердили взаимную заинтересованность в расширении научно-богословского и гуманитарного сотрудничества между мусульманскими сообществами и организациями наших стран", - заключил Гайнутдин. Инициаторами международного форума "Духовный Шелковый путь: роль духовно-нравственных ценностей в сближении народов и континентов" выступили ДУМ РФ и Университет гуманитарных наук имени Мухаммада бин Заида (ОАЭ).

