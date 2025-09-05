https://ria.ru/20250905/lesniki-2040077361.html

Лучших лесников этого года определили в Московской области

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Юбилейный десятый смотр-конкурс "Лесник года" состоялся в Подмосковье в преддверии Дня работников леса, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" было подтверждено его празднование. В 2025 году День работников леса приходится на 21 сентября. Так, свои профессиональные навыки продемонстрировали 19 лесничих, представляющих все филиалы ГАУ МО "Мособллес", подведомственного региональному комитету лесного хозяйства. Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин отметил, что в этом году смотр-конкурс приобрел особую значимость и связан с запуском программы "Здоровый и чистый лес", направленной на защиту и восстановление лесов региона. "Ваши таланты и профессионализм, а также усилия всех работников лесного хозяйства Московской области будут способствовать сохранению и приумножению наших прекрасных лесов. Желаю всем удачи и веры в себя", — сказал Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Участники продемонстрировали знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, а также в вопросах защиты и воспроизводства лесов. Конкурс включал практические испытания по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Лесничие также показали умения работать с буссолью и технику посадки сеянцев, определяя состав и полноту насаждения на лесном участке с помощью глазомера. По итогам состязаний победу одержал представитель Истринского лесничества. Второе и третье места заняли лесничие из Шатурского и Волоколамского филиалов соответственно. Также на территории проведения конкурса были организованы различные активности.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

