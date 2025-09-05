https://ria.ru/20250905/lenoblast-2040054067.html

Более 50 общественных пространств благоустроены в этом году в Ленобласти

05.09.2025

Более 50 общественных пространств благоустроены в этом году в Ленобласти

Более 50 общественных пространств и территорий благоустроены в этом году в Ленинградской области, открылась новая общественная территория, благоустроенная по... РИА Новости, 05.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Более 50 общественных пространств и территорий благоустроены в этом году в Ленинградской области, открылась новая общественная территория, благоустроенная по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя областного комитета по ЖКХ Егора Мищерякова. "Всего в Ленинградской области в этом году по нацпроекту благоустроено уже 53 общественных пространства: от пешеходных транзитов и бульваров до парков и набережных. На остальных работы завершаются", - сообщил Егор Мищеряков. Например, в Будогощи Кировского района Ленинградской области благоустроена территория у автовокзала на улицах Железнодорожная — Кооперативная. Здесь созданы удобные пешеходные транзиты, пространства для отдыха и для ожидания транспорта, установлены стенды с картой и историей поселения, установлены качели и лавочки с навесами. Также высажены горные сосны и пузыреплодник, чтобы огородить зону отдыха от автобусов. "Колористика проекта отражает идентичность Будогощи с ее сосновыми лесами и песчано-глинистыми почвами", - отметил Мищеряков. Ранее сообщалось, что работы по благоустройству общественных пространств завершились на аллеях и площадках в населенных пунктах Кузьмолово, Федоровском и Вындином Острове Ленинградской области. Так, "Аллея Героев" с патриотическим оформлением появилась Кузьмолово, на "Аллее Памяти Героев" в Фёдоровском установлены военно-тематические стенды, городские качели и световые гирлянды. А в Вындином Острове установлен памп-трек с безопасным покрытием, качели-пергола, информационный стенд и радиусные скамейки.

