В Ленинградской области мужчину задержали за жестокое обращение с сыном
В Ленинградской области мужчину задержали за жестокое обращение с сыном
2025-09-05T10:59:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Нового Девяткино в Ленинградской области после видео с жестоким обращением с ребенком, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Четвертого сентября сотрудниками полиции Всеволожского района Ленобласти в ходе мониторинга сети интернет обнаружена публикация с видео жестокого обращения мужчины, предположительно, со своим несовершеннолетним сыном. Сотрудники полиции установили место происшествия в деревне Новое Девяткино Всеволожского района, а впоследствии "вычислили" и причастного к инциденту мужчину", - говорится в сообщении. Уточняется, что им оказался 38-летний гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы. Он доставлен для разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка. Ранее Telegram-канал "Мэш на Мойке" сообщил, что отец регулярно избивает своего сына в Новом Девяткино в Ленобласти, и выложил подборку видео с камер видеонаблюдения из лифта, на которых видно, как мужчина наносит удары мальчику.
