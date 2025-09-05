https://ria.ru/20250905/lenoblast-2039919567.html

В Ленинградской области мужчину задержали за жестокое обращение с сыном

В Ленинградской области мужчину задержали за жестокое обращение с сыном - РИА Новости, 05.09.2025

В Ленинградской области мужчину задержали за жестокое обращение с сыном

Полицейские задержали жителя Нового Девяткино в Ленинградской области после видео с жестоким обращением с ребенком, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:59:00+03:00

2025-09-05T10:59:00+03:00

2025-09-05T10:59:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Нового Девяткино в Ленинградской области после видео с жестоким обращением с ребенком, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Четвертого сентября сотрудниками полиции Всеволожского района Ленобласти в ходе мониторинга сети интернет обнаружена публикация с видео жестокого обращения мужчины, предположительно, со своим несовершеннолетним сыном. Сотрудники полиции установили место происшествия в деревне Новое Девяткино Всеволожского района, а впоследствии "вычислили" и причастного к инциденту мужчину", - говорится в сообщении. Уточняется, что им оказался 38-летний гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы. Он доставлен для разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка. Ранее Telegram-канал "Мэш на Мойке" сообщил, что отец регулярно избивает своего сына в Новом Девяткино в Ленобласти, и выложил подборку видео с камер видеонаблюдения из лифта, на которых видно, как мужчина наносит удары мальчику.

https://ria.ru/20250905/rossija-2039917271.html

всеволожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)