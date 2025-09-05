https://ria.ru/20250905/ledokoly-2039812554.html

"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП

"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП - РИА Новости, 05.09.2025

"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП

"Росатом" не исключает возможность создания ледокольной группировки для караванного движения грузов на Северном морском пути (СМП) в рамках работы... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" не исключает возможность создания ледокольной группировки для караванного движения грузов на Северном морском пути (СМП) в рамках работы Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "ТТК может нас подвинуть к изменению самой организационной модели ледокольного обеспечения, когда в интересах круглогодичного, постоянного использования нам придется создавать отдельную ледокольную группировку на восточном направлении для караванного движения", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форум. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

