Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ledokoly-2039812554.html
"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП
"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП - РИА Новости, 05.09.2025
"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП
"Росатом" не исключает возможность создания ледокольной группировки для караванного движения грузов на Северном морском пути (СМП) в рамках работы... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T04:11:00+03:00
2025-09-05T04:11:00+03:00
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" не исключает возможность создания ледокольной группировки для караванного движения грузов на Северном морском пути (СМП) в рамках работы Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "ТТК может нас подвинуть к изменению самой организационной модели ледокольного обеспечения, когда в интересах круглогодичного, постоянного использования нам придется создавать отдельную ледокольную группировку на восточном направлении для караванного движения", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форум. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/atom-2039811988.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_16f0e5eb57d1e076d74156e6da9121f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
"Росатом" не исключает создание группировки ледоколов для перевозок на СМП

Лихачев: "Росатом" может создать группировку ледоколов для перевозок на СМП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" не исключает возможность создания ледокольной группировки для караванного движения грузов на Северном морском пути (СМП) в рамках работы Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"ТТК может нас подвинуть к изменению самой организационной модели ледокольного обеспечения, когда в интересах круглогодичного, постоянного использования нам придется создавать отдельную ледокольную группировку на восточном направлении для караванного движения", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форум.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев перед началом совещания во Владивостоке по вопросам развития топливно-энергетического комплекса ДФО на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В ШОС интересуются российскими технологиями мирного атома, заявил Лихачев
04:01
 
ВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала