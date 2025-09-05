https://ria.ru/20250905/laos-2039871038.html
Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией
Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией
Сотрудничество с Россией поспособствует стабильному развитию энергетики в Лаосе, уверен премьер страны Сонсай Сипхандон.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество с Россией поспособствует стабильному развитию энергетики в Лаосе, уверен премьер страны Сонсай Сипхандон.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я уверен, что сотрудничество с Российской Федерацией позволит развивать наш сектор энергетики, и он будет развиваться стабильнее", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией
Премьер Лаоса: сотрудничество с РФ поспособствует развитию энергетики в Лаосе