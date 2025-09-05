https://ria.ru/20250905/laos-2039871038.html

Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией

Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.09.2025

Премьер Лаоса отметил важность сотрудничества с Россией

Сотрудничество с Россией поспособствует стабильному развитию энергетики в Лаосе, уверен премьер страны Сонсай Сипхандон. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:46:00+03:00

2025-09-05T08:46:00+03:00

2025-09-05T08:55:00+03:00

лаос

россия

в мире

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2e58f9b18a99af14823374152c4ea949.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество с Россией поспособствует стабильному развитию энергетики в Лаосе, уверен премьер страны Сонсай Сипхандон.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я уверен, что сотрудничество с Российской Федерацией позволит развивать наш сектор энергетики, и он будет развиваться стабильнее", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.

https://ria.ru/20250905/putin-2039872092.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаос, россия, в мире, вэф-2025