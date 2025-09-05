https://ria.ru/20250905/kuban-2039901774.html

На Кубани с начала года капитально отремонтировали 72 км трасс

На Кубани с начала года капитально отремонтировали 72 км трасс - РИА Новости, 05.09.2025

На Кубани с начала года капитально отремонтировали 72 км трасс

На Кубани с начала 2025 года по нацпроекту капитально отремонтировали 72 километра трасс с опережением графика, рассказал губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:08:00+03:00

2025-09-05T10:08:00+03:00

2025-09-05T10:08:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg

КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. На Кубани с начала 2025 года по нацпроекту капитально отремонтировали 72 километра трасс с опережением графика, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом совещании, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В совещании, как сообщается, приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, первый зампрокурора Александр Трухин, директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих, заместители главы региона, руководители профильных министерств и главы муниципалитетов. "По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с опережением графика ведем дорожные работы – с начала года капитально отремонтировали 72 километра трасс и ввели в эксплуатацию 4 моста после реконструкции. Также уже заключили 71 процент контрактов на ремонт дорог из плана на 2026 год. Нам удалось выстроить системную работу по развитию качественных и безопасных дорог. Из года в год все задачи профильного нацпроекта мы решаем своевременно и зачастую перевыполняем планы. Такой подход должен быть во всех органах власти – как на краевом уровне, так и в муниципалитетах", - рассказал на совещании Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. По данным пресс-службы краевой администрации, в 2025 году на улучшение дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта выделено 13 миллиардов рублей. В текущем году работы проводят на 32 участках региональных дорог общей протяженностью более 208 километров. Среди наиболее значимых объектов в пресс-службе отметили мост через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Капитальный ремонт перехода на пятом километре автомобильной дороги, связывающей станицу Ладожскую и Алексее-Тенгинскую, начали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который в 2025 году продолжил нацпроект "Инфраструктура для жизни". Общая протяженность обустроенного участка дороги с подходами составила 602 метра, из которых более 278 метров – длина нового моста. Как рассказала на совещании директор департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Светлана Герих, в рамках нового цикла национальных проектов отдельное внимание уделяется ремонту коммунальной и инженерной инфраструктуры. До конца 2025 года в крае обновят еще 35 коммунальных объектов, рассказал на краевом совещании вице-губернатор Евгений Пергун. Большинство этих объектов находятся на стадии завершения. На сегодняшний день благоустроены 16 общественных территорий, включая три уникальных проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, отремонтированы 14 объектов тепловых сетей и три объекта водоснабжения в семи муниципалитетах края, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250905/dom-2039901165.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев