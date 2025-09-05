https://ria.ru/20250905/kto-2039855811.html
Путин оценил политику протекционизма
Путин оценил политику протекционизма
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Протекционизм вредит тем, кто проводит такую политику, и мировой экономике в целом, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"(Протекционизм - ред.) - это во вред. Во вред и тем, кто это применяет, и во вред мировой экономике, международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному. Ничего здесь хорошего не будет для тех, кто пытается проводить такую политику, потому что современный мир очень взаимосвязан", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
