Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности бизнесу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил российскому лидеру Владимиру Путину отнести проверки оценки антитеррористической защищенности предприятий к госуслугам на безвозмездной основе, заявил глава надзорного ведомства на полях ВЭФ. "Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе. Это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации", - сказал Краснов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

