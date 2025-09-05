Рейтинг@Mail.ru
Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности бизнесу - РИА Новости, 05.09.2025
02:53 05.09.2025 (обновлено: 08:08 05.09.2025)
Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности бизнесу
Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности бизнесу
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил российскому лидеру Владимиру Путину отнести проверки оценки антитеррористической защищенности предприятий к госуслугам на безвозмездной основе, заявил глава надзорного ведомства на полях ВЭФ. "Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе. Это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации", - сказал Краснов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
россия, владивосток, игорь краснов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности для бизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил российскому лидеру Владимиру Путину отнести проверки оценки антитеррористической защищенности предприятий к госуслугам на безвозмездной основе, заявил глава надзорного ведомства на полях ВЭФ.
"Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе. Это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации", - сказал Краснов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ГП пресекла попытку увеличить число причин для проверок, заявил Краснов
02:51
 
РоссияВладивостокИгорь КрасновВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
