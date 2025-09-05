Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности бизнесу
Краснов предложил Путину упростить выдачу паспортов безопасности для бизнеса
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил российскому лидеру Владимиру Путину отнести проверки оценки антитеррористической защищенности предприятий к госуслугам на безвозмездной основе, заявил глава надзорного ведомства на полях ВЭФ.
"Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе. Это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации", - сказал Краснов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.