Путин отметил высокую котировку ЦБ в международном финансовом сообществе

https://ria.ru/20250905/kotirovka-2039891259.html

Российский ЦБ высоко котируется в международном финансовом сообществе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

экономика

россия

владивосток

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский ЦБ высоко котируется в международном финансовом сообществе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В международном финансовом сообществе Центральный банк у нас высоко котируется, я знаю об этом не понаслышке", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

экономика, россия, владивосток, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), вэф-2025