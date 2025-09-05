https://ria.ru/20250905/kotirovka-2039891259.html
Путин отметил высокую котировку ЦБ в международном финансовом сообществе
Российский ЦБ высоко котируется в международном финансовом сообществе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский ЦБ высоко котируется в международном финансовом сообществе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В международном финансовом сообществе Центральный банк у нас высоко котируется, я знаю об этом не понаслышке", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
экономика, россия, владивосток, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), вэф-2025
