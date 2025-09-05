В Совфеде назвали первопричину конфликта на Украине
Косачев: неприятие Россией действий НАТО стало детонатором конфликта на Украине
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Неприятие Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности стало одной из первопричин конфликта, отказ НАТО принимать во внимание интересы РФ и стал детонатором украинского кризиса, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Когда генсек НАТО (Марк) Рютте задается вопросом - "Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Россия не имеет к этому никакого отношения" - он исчерпывающим образом подтверждает обоснованность неприятия Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности. В такой позиции - одна из главных первопричин конфликта", - отметил сенатор.
По его словам, именно последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России "в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ, и стал детонатором украинского кризиса".
"Где сейчас линия фронта и где сейчас НАТО? Но генсек продолжает упорно воспроизводить главную стратегическую ошибку альянса, впервые совершённую ещё в момент первого расширения на Восток после окончания холодной войны, двигая и двигая границы НАТО к российским, но отказываясь поинтересоваться мнением России на этот счёт", - подчеркнул он.
Если не интересно мнение России, приходится напоминать о своих законных интересах в сфере безопасности иными средствами. Что и происходит сейчас, безотносительно к мнению генсека НАТО Рютте, отметил законодатель. "Первопричины конфликта будут устранены при любом раскладе", уверен парламентарий.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.