https://ria.ru/20250905/kosachev-2039992412.html

В Совфеде назвали первопричину конфликта на Украине

В Совфеде назвали первопричину конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2025

В Совфеде назвали первопричину конфликта на Украине

Неприятие Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности стало одной из первопричин конфликта, отказ НАТО принимать во внимание интересы РФ и стал... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:54:00+03:00

2025-09-05T13:54:00+03:00

2025-09-05T13:55:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

константин косачев

эммануэль макрон

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Неприятие Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности стало одной из первопричин конфликта, отказ НАТО принимать во внимание интересы РФ и стал детонатором украинского кризиса, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Когда генсек НАТО (Марк) Рютте задается вопросом - "Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Россия не имеет к этому никакого отношения" - он исчерпывающим образом подтверждает обоснованность неприятия Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности. В такой позиции - одна из главных первопричин конфликта", - отметил сенатор. По его словам, именно последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России "в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ, и стал детонатором украинского кризиса". Киев вслед за Польшей и странами Балтии выставил себя в качестве "линии фронта" НАТО на российском направлении, а альянс усмотрел в этой геополитической пошлости или глупости шанс на самосохранение и возрождение, добавил Косачев. "Где сейчас линия фронта и где сейчас НАТО? Но генсек продолжает упорно воспроизводить главную стратегическую ошибку альянса, впервые совершённую ещё в момент первого расширения на Восток после окончания холодной войны, двигая и двигая границы НАТО к российским, но отказываясь поинтересоваться мнением России на этот счёт", - подчеркнул он. Если не интересно мнение России, приходится напоминать о своих законных интересах в сфере безопасности иными средствами. Что и происходит сейчас, безотносительно к мнению генсека НАТО Рютте, отметил законодатель. "Первопричины конфликта будут устранены при любом раскладе", уверен парламентарий. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250905/putin-2039885008.html

https://ria.ru/20250905/wp-2039988293.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, константин косачев, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, совет федерации рф