Путин заявил о росте интереса компаний к трансарктическому коридору

2025-09-05T07:59:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия видит рост интереса к трансарктическому коридору со стороны российских и иностранных компаний, сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте (трансарктическом транспортном коридоре - ред.) растет как со стороны российских компаний, так и иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
