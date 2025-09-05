https://ria.ru/20250905/koridor-2039850538.html

Путин заявил о росте интереса компаний к трансарктическому коридору

Путин заявил о росте интереса компаний к трансарктическому коридору - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о росте интереса компаний к трансарктическому коридору

Россия видит рост интереса к трансарктическому коридору со стороны российских и иностранных компаний, сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:59:00+03:00

2025-09-05T07:59:00+03:00

2025-09-05T07:59:00+03:00

экономика

вэф-2025

владимир путин

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия видит рост интереса к трансарктическому коридору со стороны российских и иностранных компаний, сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте (трансарктическом транспортном коридоре - ред.) растет как со стороны российских компаний, так и иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039847568.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вэф-2025, владимир путин, владивосток