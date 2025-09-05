https://ria.ru/20250905/kooperatsiya-2039937057.html

В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая

экономика

петр засельский

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация, заявил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."При рассмотрении на долгосрочную перспективу многообещающим форматом взаимодействия видятся технологическая и платежная кооперация РФ и КНР. Наиболее успешными могут оказаться инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий", - сказал Засельский на сессии "Россия-Китай: региональное измерение".Он выделил некоторые направления для возможного сотрудничества - это логистика, креативные индустрии, культурное взаимодействие, технологическая сфера и другие.Такие проекты потребуют дополнительного финансирования для российских компаний, Росэксимбанк готов оказать такую поддержку, подчеркнул Засельский."Мы уже давно научились работах в национальных валютах, либо рублях – уже порядка 85% платежей проходят в такой форме. На сегодня проблема платежей глобально решена", - отметил глава банка."Геополитические трансформации привели к фундаментальным переменам в системе международных взаимодействий и механизмов финансовых расчетов между государствами. И развитие новых технологических решений в этой сфере будет продолжаться уже независимо от того, как будет складываться дальнейшая международная обстановка", - заключил Засельский.

