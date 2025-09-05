https://ria.ru/20250905/kooperatsiya-2039937057.html
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 05.09.2025
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая
В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:32:00+03:00
2025-09-05T11:32:00+03:00
2025-09-05T11:32:00+03:00
экономика
петр засельский
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039935118_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_aff7170e8aa11ffd143d5069f5276b70.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация, заявил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."При рассмотрении на долгосрочную перспективу многообещающим форматом взаимодействия видятся технологическая и платежная кооперация РФ и КНР. Наиболее успешными могут оказаться инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий", - сказал Засельский на сессии "Россия-Китай: региональное измерение".Он выделил некоторые направления для возможного сотрудничества - это логистика, креативные индустрии, культурное взаимодействие, технологическая сфера и другие.Такие проекты потребуют дополнительного финансирования для российских компаний, Росэксимбанк готов оказать такую поддержку, подчеркнул Засельский."Мы уже давно научились работах в национальных валютах, либо рублях – уже порядка 85% платежей проходят в такой форме. На сегодня проблема платежей глобально решена", - отметил глава банка."Геополитические трансформации привели к фундаментальным переменам в системе международных взаимодействий и механизмов финансовых расчетов между государствами. И развитие новых технологических решений в этой сфере будет продолжаться уже независимо от того, как будет складываться дальнейшая международная обстановка", - заключил Засельский.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039935118_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_597593794431660d76dfd00647b73e52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петр засельский, вэф-2025
Экономика, Петр Засельский, ВЭФ-2025
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая
Засельский: кооперация является перспективным форматом сотрудничества РФ и КНР
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация, заявил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский.
"При рассмотрении на долгосрочную перспективу многообещающим форматом взаимодействия видятся технологическая и платежная кооперация РФ и КНР. Наиболее успешными могут оказаться инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий", - сказал Засельский на сессии "Россия-Китай: региональное измерение".
Он выделил некоторые направления для возможного сотрудничества - это логистика, креативные индустрии, культурное взаимодействие, технологическая сфера и другие.
Такие проекты потребуют дополнительного финансирования для российских компаний, Росэксимбанк готов оказать такую поддержку, подчеркнул Засельский.
"Мы уже давно научились работах в национальных валютах, либо рублях – уже порядка 85% платежей проходят в такой форме. На сегодня проблема платежей глобально решена", - отметил глава банка.
"Геополитические трансформации привели к фундаментальным переменам в системе международных взаимодействий и механизмов финансовых расчетов между государствами. И развитие новых технологических решений в этой сфере будет продолжаться уже независимо от того, как будет складываться дальнейшая международная обстановка", - заключил Засельский.