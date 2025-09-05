Рейтинг@Mail.ru
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 05.09.2025
11:32 05.09.2025
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая
В Росэксимбанке назвали перспективный формат сотрудничества России и Китая
экономика
петр засельский
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация, заявил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."При рассмотрении на долгосрочную перспективу многообещающим форматом взаимодействия видятся технологическая и платежная кооперация РФ и КНР. Наиболее успешными могут оказаться инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий", - сказал Засельский на сессии "Россия-Китай: региональное измерение".Он выделил некоторые направления для возможного сотрудничества - это логистика, креативные индустрии, культурное взаимодействие, технологическая сфера и другие.Такие проекты потребуют дополнительного финансирования для российских компаний, Росэксимбанк готов оказать такую поддержку, подчеркнул Засельский."Мы уже давно научились работах в национальных валютах, либо рублях – уже порядка 85% платежей проходят в такой форме. На сегодня проблема платежей глобально решена", - отметил глава банка."Геополитические трансформации привели к фундаментальным переменам в системе международных взаимодействий и механизмов финансовых расчетов между государствами. И развитие новых технологических решений в этой сфере будет продолжаться уже независимо от того, как будет складываться дальнейшая международная обстановка", - заключил Засельский.
экономика, петр засельский, вэф-2025
Экономика, Петр Засельский, ВЭФ-2025
Засельский: кооперация является перспективным форматом сотрудничества РФ и КНР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСессия "Россия – Китай: региональное измерение" на ВЭФ-2025
Сессия "Россия – Китай: региональное измерение" на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В долгосрочной перспективе одним из наиболее многообещающих форматов взаимодействия между Россией и Китаем является технологическая и платежная кооперация, заявил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский.
"При рассмотрении на долгосрочную перспективу многообещающим форматом взаимодействия видятся технологическая и платежная кооперация РФ и КНР. Наиболее успешными могут оказаться инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий", - сказал Засельский на сессии "Россия-Китай: региональное измерение".
Он выделил некоторые направления для возможного сотрудничества - это логистика, креативные индустрии, культурное взаимодействие, технологическая сфера и другие.
Такие проекты потребуют дополнительного финансирования для российских компаний, Росэксимбанк готов оказать такую поддержку, подчеркнул Засельский.
"Мы уже давно научились работах в национальных валютах, либо рублях – уже порядка 85% платежей проходят в такой форме. На сегодня проблема платежей глобально решена", - отметил глава банка.
"Геополитические трансформации привели к фундаментальным переменам в системе международных взаимодействий и механизмов финансовых расчетов между государствами. И развитие новых технологических решений в этой сфере будет продолжаться уже независимо от того, как будет складываться дальнейшая международная обстановка", - заключил Засельский.
 
