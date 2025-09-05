https://ria.ru/20250905/kontakty-2039882008.html
Россия видит, что Украина просит о контактах, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия видит, что Киев просит ее о контактах, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
