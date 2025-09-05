https://ria.ru/20250905/konservy-2040047498.html

Почти 63 тысячи банок мясных консервов выпустили предприятия Подмосковья

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили почти 63 тысячи условных банок мясных консервов за семь месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприятия региона сочетают современные технологии со строгим контролем качества, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции — от классических мясных консервов до деликатесных паштетов и готовых блюд из мяса птицы и говядины. В ведомстве отметили, что компании Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, демонстрируя стабильные объемы производства качественной продукции. За весь 2024 год было произведено 145,4 тысячи тонн мясных консервов. При выборе мясных консервов стоит обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТ. Этикетка должна быть ровно наклеена, содержать полную информацию о продукте и производителе, на банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутий крышки. Также необходимо обратить внимание на срок годности.

