Рейтинг@Mail.ru
Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/komplektuyuschie-2040117589.html
Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров
Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.09.2025
Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров
Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя, сообщил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T23:57:00+03:00
2025-09-05T23:57:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_0:73:3204:1875_1920x0_80_0_0_0bfa6c298cab46afc49578fd020116ba.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь речь идет о компетенциях, которые мы сформировали, в том числе и в рамках проекта МС-21. Это композитное крыло, и в том числе тяжелый двигатель на базе газогенератора ПД-35 26 тонн тяги", - сказал Мантуров на вопрос о том, планируются ли поставки комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета. "Это двигатель, который сейчас ложится в основу Ил-100 (военно-транспортный самолет) и, возможно, будущего варианта самолета МС-21-500 и 600, где тоже будут использоваться ПД-26", - продолжил первый вице-премьер. Мантуров также подчеркнул, что опция поставок существует, но решение будут принимать китайские партнеры.
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_1701a9f8a758459e3fac451c46f73fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, мс-21
Экономика, Россия, Денис Мантуров, МС-21
Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров

Мантуров: Россия готова к поставкам комплектующих для китайского самолета

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь речь идет о компетенциях, которые мы сформировали, в том числе и в рамках проекта МС-21. Это композитное крыло, и в том числе тяжелый двигатель на базе газогенератора ПД-35 26 тонн тяги", - сказал Мантуров на вопрос о том, планируются ли поставки комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета.
"Это двигатель, который сейчас ложится в основу Ил-100 (военно-транспортный самолет) и, возможно, будущего варианта самолета МС-21-500 и 600, где тоже будут использоваться ПД-26", - продолжил первый вице-премьер.
Мантуров также подчеркнул, что опция поставок существует, но решение будут принимать китайские партнеры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Россия создала мировой авиационный прецедент
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала