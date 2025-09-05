https://ria.ru/20250905/komplektuyuschie-2040117589.html

Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров

Россия готова поставлять КНР комплектующие для самолета, заявил Мантуров

2025-09-05T23:57:00+03:00

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к осуществлению поставок комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета, в том числе композитного крыла и тяжелого двигателя, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь речь идет о компетенциях, которые мы сформировали, в том числе и в рамках проекта МС-21. Это композитное крыло, и в том числе тяжелый двигатель на базе газогенератора ПД-35 26 тонн тяги", - сказал Мантуров на вопрос о том, планируются ли поставки комплектующих для китайского широкофюзеляжного самолета. "Это двигатель, который сейчас ложится в основу Ил-100 (военно-транспортный самолет) и, возможно, будущего варианта самолета МС-21-500 и 600, где тоже будут использоваться ПД-26", - продолжил первый вице-премьер. Мантуров также подчеркнул, что опция поставок существует, но решение будут принимать китайские партнеры.

