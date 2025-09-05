Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.09.2025 (обновлено: 19:11 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/koalitsiya-2040084646.html
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб - РИА Новости, 05.09.2025
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб
Так называемая "коалиция желающих" согласилась с поддержкой США по предоставлению гарантий безопасности Украине, несмотря на то, что механизм американской... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:10:00+03:00
2025-09-05T19:11:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
кир стармер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" согласилась с поддержкой США по предоставлению гарантий безопасности Украине, несмотря на то, что механизм американской поддержки остается неизвестен, заявил президент Финляндии Александр Стубб. &quot;Мы можем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Условия этой поддержки еще предстоит определить. Но мы согласны с таким принципом&quot;, - сказал он в интервью изданию Express.Финский президент отказался говорить, в чем конкретно может заключаться поддержка США. По его словам, "их воздушный щит был бы очень полезен, так как создал бы прекращение огня по факту". Кроме того, "их помощь в разведке также первостепенна", отметил Стубб. "У нас теперь есть соглашение по военным гарантиям безопасности. Оно будет реализовано политически, как только наступит прекращение огня и мир", - подчеркнул он. Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075398.html
https://ria.ru/20250905/wp-2039988293.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб

Стубб: коалиция желающих согласилась с помощью США по Украине, детали неизвестны

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" согласилась с поддержкой США по предоставлению гарантий безопасности Украине, несмотря на то, что механизм американской поддержки остается неизвестен, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«

"Мы можем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Условия этой поддержки еще предстоит определить. Но мы согласны с таким принципом", - сказал он в интервью изданию Express.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Предложения "коалиции желающих" не будут иметь последствий, заявил Медведев
Вчера, 18:25
Финский президент отказался говорить, в чем конкретно может заключаться поддержка США. По его словам, "их воздушный щит был бы очень полезен, так как создал бы прекращение огня по факту". Кроме того, "их помощь в разведке также первостепенна", отметил Стубб.
«
"У нас теперь есть соглашение по военным гарантиям безопасности. Оно будет реализовано политически, как только наступит прекращение огня и мир", - подчеркнул он.
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
Вчера, 13:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала