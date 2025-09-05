https://ria.ru/20250905/kitaj-2039900004.html
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ - РИА Новости, 05.09.2025
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T12:04:00+03:00
дальний восток
россия
вэф-2025
китай
си цзиньпин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce4f6e11b8b1c038d9dae89ba9028d14.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы также хотели бы, чтобы в России технологии развивались, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) и наш председатель, товарищ Си Цзиньпинь, уже совместно говорили, что мы должны активно использовать и площадку Дальнего Востока России, и нашу территорию для развития искусственного интеллекта стран", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян в Китай.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/ideja-2039895184.html
дальний восток
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c945f291a543b450c1a0fb4dbbcf12c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, вэф-2025, китай, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, Россия, ВЭФ-2025, Китай, Си Цзиньпин, Дальневосточный федеральный университет
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
Ли Хунчжун: Россия и Китай должны развивать ИИ на Дальнем Востоке