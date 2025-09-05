Рейтинг@Mail.ru
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
10:03 05.09.2025 (обновлено: 12:04 05.09.2025)
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.

"Мы также хотели бы, чтобы в России технологии развивались, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) и наш председатель, товарищ Си Цзиньпинь, уже совместно говорили, что мы должны активно использовать и площадку Дальнего Востока России, и нашу территорию для развития искусственного интеллекта стран", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян в Китай.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ

Ли Хунчжун: Россия и Китай должны развивать ИИ на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.
"Мы также хотели бы, чтобы в России технологии развивались, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) и наш председатель, товарищ Си Цзиньпинь, уже совместно говорили, что мы должны активно использовать и площадку Дальнего Востока России, и нашу территорию для развития искусственного интеллекта стран", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян в Китай.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин поддержал идею внедрения ИИ в формирование бюджета
Дальний Восток Россия ВЭФ-2025 Китай Си Цзиньпин Дальневосточный федеральный университет
 
 
