https://ria.ru/20250905/kitaj-2039900004.html

Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ

Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ - РИА Новости, 05.09.2025

Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ

Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:03:00+03:00

2025-09-05T10:03:00+03:00

2025-09-05T12:04:00+03:00

дальний восток

россия

вэф-2025

китай

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce4f6e11b8b1c038d9dae89ba9028d14.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны активно использовать площадку дальневосточного региона РФ для развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы также хотели бы, чтобы в России технологии развивались, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) и наш председатель, товарищ Си Цзиньпинь, уже совместно говорили, что мы должны активно использовать и площадку Дальнего Востока России, и нашу территорию для развития искусственного интеллекта стран", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян в Китай.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/ideja-2039895184.html

дальний восток

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, россия, вэф-2025, китай, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет