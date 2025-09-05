Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
В Кишиневе у СИЗО №13 проходит акция в поддержку главы Гагаузии Гуцул
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. У стен СИЗО №13 в Кишиневе в пятницу проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая вместе с активисткой блока "Победа" Светланой Попан уже месяц содержится в следственном изоляторе, ожидая вступления в силу приговора, сообщил РИА Новости представитель правительства автономии Юрий Кузнецов.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
"Сегодняшняя акция особая: у Евгении Александровны день рождения. Вместо того чтобы быть рядом с семьей, она находится в тюрьме, но люди пришли ее поддержать. Эта поддержка звучит сегодня со всех уголков страны, не только от жителей Гагаузии" – отметил Кузнецов.
Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября. Информация об этом размещена на портале судебных инстанций Молдавии.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
