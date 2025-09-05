Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 05.09.2025 (обновлено: 12:30 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/kishinev-2039952020.html
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО - РИА Новости, 05.09.2025
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
У стен СИЗО №13 в Кишиневе в пятницу проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая вместе с активисткой блока "Победа" Светланой Попан уже... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:08:00+03:00
2025-09-05T12:30:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
юрий кузнецов
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039956124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3503a185f49fe3c132bd58135fd5321c.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. У стен СИЗО №13 в Кишиневе в пятницу проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая вместе с активисткой блока "Победа" Светланой Попан уже месяц содержится в следственном изоляторе, ожидая вступления в силу приговора, сообщил РИА Новости представитель правительства автономии Юрий Кузнецов. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. "Сегодняшняя акция особая: у Евгении Александровны день рождения. Вместо того чтобы быть рядом с семьей, она находится в тюрьме, но люди пришли ее поддержать. Эта поддержка звучит сегодня со всех уголков страны, не только от жителей Гагаузии" – отметил Кузнецов. Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября. Информация об этом размещена на портале судебных инстанций Молдавии. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250904/svyaschenniki-2039694502.html
https://ria.ru/20250904/gruziya-2039489415.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники Евгении Гуцул поздравляют ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
Сторонники Евгении Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО, где она содержится уже месяц, сообщил РИА Новости представитель правительства Гагаузии Кузнецов
2025-09-05T12:08
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039956124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_056f7dd9f28d4f96eda752387083c334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО

В Кишиневе у СИЗО №13 проходит акция в поддержку главы Гагаузии Гуцул

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. У стен СИЗО №13 в Кишиневе в пятницу проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая вместе с активисткой блока "Победа" Светланой Попан уже месяц содержится в следственном изоляторе, ожидая вступления в силу приговора, сообщил РИА Новости представитель правительства автономии Юрий Кузнецов.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Архиепископ обвинил власти Молдавии в запугивании православных священников
Вчера, 15:30
"Сегодняшняя акция особая: у Евгении Александровны день рождения. Вместо того чтобы быть рядом с семьей, она находится в тюрьме, но люди пришли ее поддержать. Эта поддержка звучит сегодня со всех уголков страны, не только от жителей Гагаузии" – отметил Кузнецов.
Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября. Информация об этом размещена на портале судебных инстанций Молдавии.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Грузия начала войну против Молдавии
Вчера, 08:00
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЮрий КузнецовМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала