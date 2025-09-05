Рейтинг@Mail.ru
На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан
14:14 05.09.2025
На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан
На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан - РИА Новости, 05.09.2025
На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан
Выставка детских работ "Весна Победы" проходит в подмосковных Химках, на ней представлено 100 произведений, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка детских работ "Весна Победы" проходит в подмосковных Химках, на ней представлено 100 произведений, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Увидеть рисунки юных художников можно в доме детского творчества "Созвездие". Работы отражают события военных лет и посвящены подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. "На выставке представлены коллажи городов-героев. А еще здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей", – приводит пресс-служба слова руководителя методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксаны Тещиной. В конкурсе представлено шесть номинаций. В отборочном этапе приняли участие около 100 работ. Конкурсанты продемонстрировали не только мастерство, но и глубокое понимание исторических событий. "Оформляя такие уголки и макеты в детских учреждениях, приглашая ветеранов войны, приглашая участников СВО, мы, конечно, воспитываем у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине", – подчеркнула методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова. Торжественное закрытие выставки и награждение победителей состоится 8 сентября.
химки (городской округ в московской области)
2025
Новости
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан

В Химках идет выставка работ юных художников "Весна Победы"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка детских работ "Весна Победы" проходит в подмосковных Химках, на ней представлено 100 произведений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Увидеть рисунки юных художников можно в доме детского творчества "Созвездие". Работы отражают события военных лет и посвящены подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.
"На выставке представлены коллажи городов-героев. А еще здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей", – приводит пресс-служба слова руководителя методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксаны Тещиной.
В конкурсе представлено шесть номинаций. В отборочном этапе приняли участие около 100 работ. Конкурсанты продемонстрировали не только мастерство, но и глубокое понимание исторических событий.
"Оформляя такие уголки и макеты в детских учреждениях, приглашая ветеранов войны, приглашая участников СВО, мы, конечно, воспитываем у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине", – подчеркнула методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова.
Торжественное закрытие выставки и награждение победителей состоится 8 сентября.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
