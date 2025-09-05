https://ria.ru/20250905/khimki-2040000643.html

На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан

На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан

На выставке "Весна Победы" показали 100 работ от юных химчан

Выставка детских работ "Весна Победы" проходит в подмосковных Химках, на ней представлено 100 произведений

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка детских работ "Весна Победы" проходит в подмосковных Химках, на ней представлено 100 произведений, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Увидеть рисунки юных художников можно в доме детского творчества "Созвездие". Работы отражают события военных лет и посвящены подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. "На выставке представлены коллажи городов-героев. А еще здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей", – приводит пресс-служба слова руководителя методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксаны Тещиной. В конкурсе представлено шесть номинаций. В отборочном этапе приняли участие около 100 работ. Конкурсанты продемонстрировали не только мастерство, но и глубокое понимание исторических событий. "Оформляя такие уголки и макеты в детских учреждениях, приглашая ветеранов войны, приглашая участников СВО, мы, конечно, воспитываем у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине", – подчеркнула методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова. Торжественное закрытие выставки и награждение победителей состоится 8 сентября.

