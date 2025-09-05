https://ria.ru/20250905/khimki-2039950131.html

Более 130 тыс жителей подмосковных Химок проверили свое здоровье

Более 130 тыс жителей подмосковных Химок проверили свое здоровье

В подмосковных Химках 135 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В подмосковных Химках 135 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Важность проведения своевременных профосмотров и диспансеризации граждан заключается в том, что это дает возможность вылечить практически любое заболевание, если обнаружить его на ранней стадии. Или как минимум остановить его развитие", – приводит пресс-служба слова главного врача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова. Взрослые имеют право проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. При осмотре терапевт выдаст направление на базовые анализы и при необходимости направит на дополнительные обследования к узким специалистам с учетом возраста пациента. В рамках диспансеризации доступны бесплатные обследования: маммография, колоноскопия, ЭКГ, анализы крови, проверка щитовидной железы и скрининг на онкологические заболевания. Диспансеризация проводится по стандартным правилам, и отказать в ней могут только если год рождения не соответствует предусмотренному графику – в таком случае можно пройти профилактический медосмотр. Жители округа могут пройти обследование в любой поликлинике по будням с 8:00 до 20:00. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Записаться на диспансеризацию можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или непосредственно в регистратуре медучреждения. Отмечается, что этим летом можно было проверить свое здоровье в парке. Акция "Проверь здоровье в парке" проходила в Химках каждое воскресенье на территории выставочного комплекса "Артишок".

химки (городской округ в московской области)