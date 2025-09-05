https://ria.ru/20250905/kemerovo-2039924073.html
В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка, на которого во дворе напал пьяный мужчина с мачете, сообщает СУСК по Кузбассу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кемерово
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Космической, подозреваемый нанес удар мачете 17-летнему подростку. В результате потерпевшему была причинена рубленая рана предплечья, повлекшая тяжкий вред здоровью.
"Подозреваемый дал показания, согласно которым конфликт возник из-за принадлежавшего несовершеннолетнему мопеда, припаркованного во дворе. Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку", - рассказали в следственном управлении.
В СУСК уточнили, что при попытке защититься от нападения юноша получил рубленную рану и потерял сознание.
После инцидента подозреваемый, выбросив мачете, пытался скрыться с места преступления. Однако в кратчайшие сроки он был задержан полицейскими.