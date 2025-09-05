https://ria.ru/20250905/kemerovo-2039924073.html

В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете

В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете - РИА Новости, 05.09.2025

В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете

Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка, на которого во дворе напал пьяный мужчина с мачете, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:16:00+03:00

2025-09-05T11:16:00+03:00

2025-09-05T11:16:00+03:00

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка, на которого во дворе напал пьяный мужчина с мачете, сообщает СУСК по Кузбассу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кемерово. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Космической, подозреваемый нанес удар мачете 17-летнему подростку. В результате потерпевшему была причинена рубленая рана предплечья, повлекшая тяжкий вред здоровью. "Подозреваемый дал показания, согласно которым конфликт возник из-за принадлежавшего несовершеннолетнему мопеда, припаркованного во дворе. Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку", - рассказали в следственном управлении. В СУСК уточнили, что при попытке защититься от нападения юноша получил рубленную рану и потерял сознание. После инцидента подозреваемый, выбросив мачете, пытался скрыться с места преступления. Однако в кратчайшие сроки он был задержан полицейскими.

https://ria.ru/20250830/penza-2038524133.html

https://ria.ru/20250902/bastrykin-2039020645.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)