Путин встретился с губернатором Камчатского края - РИА Новости, 05.09.2025
11:32 05.09.2025 (обновлено: 11:37 05.09.2025)
Путин встретился с губернатором Камчатского края
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства ранее встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства ранее встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
