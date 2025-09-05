Путин встретился с губернатором Камчатского края

https://ria.ru/20250905/kamchatka-2039936791.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства ранее встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

