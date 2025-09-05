https://ria.ru/20250905/italiya-2040040380.html
В Италии перевернулся грузовик с пивом
В Италии перевернулся грузовик с пивом - РИА Новости, 05.09.2025
В Италии перевернулся грузовик с пивом
Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают местные СМИ. Портал Bergamo News сообщил, что инцидент в городе Колоньо-аль-Серио в четверг привел к затруднениям на дорожной развязке. На газоне близ автострады оказались разбросаны "сотни ящиков с пивом", которые сразу привлекли местных жителей. На кадрах, опубликованных изданием, виден перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках. Часть из них, по-видимому, занимается уборкой территории и работает на транспортную компанию, другие уносят ящики в сторону. Как передает телеканал La7, опубликовав видео очевидцев из известного канала в Instagram* Welcome to Favelas (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), местные власти прибыли на место аварии для возвращения дорожного движения в нормальное состояние. "Некоторые прохожие не теряли времени и, к всеобщему удивлению, посчитали хорошей идеей "обезопасить" часть груза, собрав разбросанные по дороге бутылки", - говорится в сообщении телеканала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
