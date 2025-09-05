Рейтинг@Mail.ru
В Италии перевернулся грузовик с пивом - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/italiya-2040040380.html
В Италии перевернулся грузовик с пивом
В Италии перевернулся грузовик с пивом - РИА Новости, 05.09.2025
В Италии перевернулся грузовик с пивом
Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:18:00+03:00
2025-09-05T16:18:00+03:00
в мире
италия
бергамо
пиво
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040039875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7439b18301805d4c9f0330727346e309.jpg
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают местные СМИ. Портал Bergamo News сообщил, что инцидент в городе Колоньо-аль-Серио в четверг привел к затруднениям на дорожной развязке. На газоне близ автострады оказались разбросаны "сотни ящиков с пивом", которые сразу привлекли местных жителей. На кадрах, опубликованных изданием, виден перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках. Часть из них, по-видимому, занимается уборкой территории и работает на транспортную компанию, другие уносят ящики в сторону. Как передает телеканал La7, опубликовав видео очевидцев из известного канала в Instagram* Welcome to Favelas (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), местные власти прибыли на место аварии для возвращения дорожного движения в нормальное состояние. "Некоторые прохожие не теряли времени и, к всеобщему удивлению, посчитали хорошей идеей "обезопасить" часть груза, собрав разбросанные по дороге бутылки", - говорится в сообщении телеканала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250904/london-2039649141.html
https://ria.ru/20250904/berlin-2039680248.html
италия
бергамо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040039875_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_71343e0e055e61430c403412f1db2b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, бергамо, пиво, алкоголь
В мире, Италия, Бергамо, Пиво, Алкоголь
В Италии перевернулся грузовик с пивом

В Бергамо на севере Италии перевернулся грузовик с пивом

© РИА Новости / Фабрицио Сервалли | Перейти в медиабанкБергамо, Италия
Бергамо, Италия - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Фабрицио Сервалли
Перейти в медиабанк
Бергамо, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают местные СМИ.
Портал Bergamo News сообщил, что инцидент в городе Колоньо-аль-Серио в четверг привел к затруднениям на дорожной развязке. На газоне близ автострады оказались разбросаны "сотни ящиков с пивом", которые сразу привлекли местных жителей. На кадрах, опубликованных изданием, виден перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках. Часть из них, по-видимому, занимается уборкой территории и работает на транспортную компанию, другие уносят ящики в сторону.
Экстренные службы на месте ДТП с автобусом в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Лондоне автобус въехал в пешеходов
Вчера, 12:59
Как передает телеканал La7, опубликовав видео очевидцев из известного канала в Instagram* Welcome to Favelas (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), местные власти прибыли на место аварии для возвращения дорожного движения в нормальное состояние.
"Некоторые прохожие не теряли времени и, к всеобщему удивлению, посчитали хорошей идеей "обезопасить" часть груза, собрав разбросанные по дороге бутылки", - говорится в сообщении телеканала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Водитель въехал в толпу в Берлине, пострадали дети
Вчера, 14:58
 
В миреИталияБергамоПивоАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала