https://ria.ru/20250905/italiya-2040040380.html

В Италии перевернулся грузовик с пивом

В Италии перевернулся грузовик с пивом - РИА Новости, 05.09.2025

В Италии перевернулся грузовик с пивом

Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:18:00+03:00

2025-09-05T16:18:00+03:00

2025-09-05T16:18:00+03:00

в мире

италия

бергамо

пиво

алкоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040039875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7439b18301805d4c9f0330727346e309.jpg

РИМ, 5 сен – РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо: прохожие затруднили работу дорожных служб, придя за оставшимися ящиками с напитком, передают местные СМИ. Портал Bergamo News сообщил, что инцидент в городе Колоньо-аль-Серио в четверг привел к затруднениям на дорожной развязке. На газоне близ автострады оказались разбросаны "сотни ящиков с пивом", которые сразу привлекли местных жителей. На кадрах, опубликованных изданием, виден перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках. Часть из них, по-видимому, занимается уборкой территории и работает на транспортную компанию, другие уносят ящики в сторону. Как передает телеканал La7, опубликовав видео очевидцев из известного канала в Instagram* Welcome to Favelas (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), местные власти прибыли на место аварии для возвращения дорожного движения в нормальное состояние. "Некоторые прохожие не теряли времени и, к всеобщему удивлению, посчитали хорошей идеей "обезопасить" часть груза, собрав разбросанные по дороге бутылки", - говорится в сообщении телеканала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250904/london-2039649141.html

https://ria.ru/20250904/berlin-2039680248.html

италия

бергамо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, бергамо, пиво, алкоголь