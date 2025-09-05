https://ria.ru/20250905/investory-2040037238.html

Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей

Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.09.2025

Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей

В Московской области реализуются 11 проектов, в которых участвуют китайские инвесторы, общий объем их вложений составляет 80 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:06:00+03:00

2025-09-05T16:06:00+03:00

2025-09-05T16:06:00+03:00

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московской области реализуются 11 проектов, в которых участвуют китайские инвесторы, общий объем их вложений составляет 80 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В Московской области ведется реализация 11 инвестпроектов, в которых участвуют инвесторы из Китая. Общий объем инвестиций составляет 80 миллиардов рублей, а реализация проектов предполагает создание более 8,3 тысячи новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что основные категории экспорта включают потребительские товары, продукцию машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них, химическую продукцию и текстиль. Так, в числе проектов — создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске. Это ключевая точка входа для китайского бизнеса на российский рынок. На территории парка работает более 400 резидентов из 14 стран мира, 180 из которых — это компании из Китайской Народной Республики. Кроме этого, несколько соглашений о реализации крупных инвестпроектов с иностранцами были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума-2025. Например, в Солнечногорске рассчитывают построить завод по производству дисков для сельхозтехники. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где уже образуется машиностроительный кластер, в том числе и с участием зарубежных инвесторов. По данным ведомства, еще один проект планируется реализовать в подмосковной особой экономической зоне "Дубна". Предприятие по производству медоборудования для диагностических исследований хочет наладить там выпуск реагентов и анализаторов.

https://ria.ru/20250901/podmoskove-2038850905.html

красногорск

московская область (подмосковье)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красногорск, московская область (подмосковье), китай