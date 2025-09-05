Рейтинг@Mail.ru
Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей
Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московской области реализуются 11 проектов, в которых участвуют китайские инвесторы, общий объем их вложений составляет 80 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В Московской области ведется реализация 11 инвестпроектов, в которых участвуют инвесторы из Китая. Общий объем инвестиций составляет 80 миллиардов рублей, а реализация проектов предполагает создание более 8,3 тысячи новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что основные категории экспорта включают потребительские товары, продукцию машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них, химическую продукцию и текстиль. Так, в числе проектов — создание второй очереди бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске. Это ключевая точка входа для китайского бизнеса на российский рынок. На территории парка работает более 400 резидентов из 14 стран мира, 180 из которых — это компании из Китайской Народной Республики. Кроме этого, несколько соглашений о реализации крупных инвестпроектов с иностранцами были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума-2025. Например, в Солнечногорске рассчитывают построить завод по производству дисков для сельхозтехники. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где уже образуется машиностроительный кластер, в том числе и с участием зарубежных инвесторов. По данным ведомства, еще один проект планируется реализовать в подмосковной особой экономической зоне "Дубна". Предприятие по производству медоборудования для диагностических исследований хочет наладить там выпуск реагентов и анализаторов.
Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье проекты на 80 миллиардов рублей

Инвесторы из Китая реализуют в Подмосковье 11 проектов на 80 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
