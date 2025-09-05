https://ria.ru/20250905/innovatsii-2039887132.html
Путин назвал важной целью придать инновационный характер Дальнему Востоку
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Одна из главных задач - придать Дальнему Востоку инновационный характер, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону (Дальнему Востоку - ред.) в целом, сейчас мы речь ведем о инвестициях в регионе, придать в целом инновационный характер", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
