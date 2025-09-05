Солодов предложил относить землетрясения выше шести баллов к федеральной ЧС
Солодов предложил относить толчки выше шести баллов к ЧС федерального уровня
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил относить к ЧС федерального уровня подземные толчки, которые ощущаются сильнее 6 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
"ЧС федерального значения не пропадает. И здесь я, забегая вперед, хотел предложение внести, чтобы мы внесли изменения в классификацию, что если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить к ЧС федерального значения", - сказал Солодов на встрече с президентом на полях ВЭФ.
