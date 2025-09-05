Рейтинг@Mail.ru
12:37 05.09.2025
Солодов предложил относить землетрясения выше шести баллов к федеральной ЧС
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил относить к ЧС федерального уровня подземные толчки, которые ощущаются сильнее 6 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". "ЧС федерального значения не пропадает. И здесь я, забегая вперед, хотел предложение внести, чтобы мы внесли изменения в классификацию, что если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить к ЧС федерального значения", - сказал Солодов на встрече с президентом на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил относить к ЧС федерального уровня подземные толчки, которые ощущаются сильнее 6 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
"ЧС федерального значения не пропадает. И здесь я, забегая вперед, хотел предложение внести, чтобы мы внесли изменения в классификацию, что если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить к ЧС федерального значения", - сказал Солодов на встрече с президентом на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
