Путин поручил утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО в течение года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года в течение года.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По итогам нынешнего форума прошу правительства утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года. Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике ведётся большая и предстоит большая", - заявил Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

