Рейтинг@Mail.ru
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак
01:09 05.09.2025 (обновлено: 01:39 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/germaniya-2039803396.html
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак - РИА Новости, 05.09.2025
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак
Виртуальное участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера во встрече "коалиции желающих" в Париже может указывать на... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T01:09:00+03:00
2025-09-05T01:39:00+03:00
в мире
великобритания
украина
киев
кир стармер
фридрих мерц
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_155da0ce6d09173b880b3c091b1e7155.jpg
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Виртуальное участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера во встрече "коалиции желающих" в Париже может указывать на снижения энтузиазма в оказании помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально", — говорится в материале.Как утверждает издание, еще до начала переговоров существовали сомнения в их успехе, потому что "коалиции желающих" собиралась уже несколько раз, но никаких конкретных результатов это не принесло."По словам правительства Макрона, даже после встречи на этой неделе не будет никаких конкретных обязательств относительно структуры гарантий безопасности", — подчеркивается в материале.Как указывается в статье, некоторые главы европейских государств и правительств уже смягчают свои заявления, отказываясь от более агрессивной риторики.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
великобритания
украина
киев
в мире, великобритания, украина, киев, кир стармер, фридрих мерц, дональд трамп, нато
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак

BZ: виртуальное участие Мерца и Стармера говорит о угасании поддержки Киева

© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Виртуальное участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера во встрече "коалиции желающих" в Париже может указывать на снижения энтузиазма в оказании помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально", — говорится в материале.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
Вчера, 17:48
Как утверждает издание, еще до начала переговоров существовали сомнения в их успехе, потому что "коалиции желающих" собиралась уже несколько раз, но никаких конкретных результатов это не принесло.
"По словам правительства Макрона, даже после встречи на этой неделе не будет никаких конкретных обязательств относительно структуры гарантий безопасности", — подчеркивается в материале.
Как указывается в статье, некоторые главы европейских государств и правительств уже смягчают свои заявления, отказываясь от более агрессивной риторики.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Премьер Испании не смог прилететь на встречу "коалиции желающих"
Вчера, 11:57
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
3 сентября, 16:10
 
