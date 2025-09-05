В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак
BZ: виртуальное участие Мерца и Стармера говорит о угасании поддержки Киева
© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Виртуальное участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера во встрече "коалиции желающих" в Париже может указывать на снижения энтузиазма в оказании помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально", — говорится в материале.
Как утверждает издание, еще до начала переговоров существовали сомнения в их успехе, потому что "коалиции желающих" собиралась уже несколько раз, но никаких конкретных результатов это не принесло.
"По словам правительства Макрона, даже после встречи на этой неделе не будет никаких конкретных обязательств относительно структуры гарантий безопасности", — подчеркивается в материале.
Как указывается в статье, некоторые главы европейских государств и правительств уже смягчают свои заявления, отказываясь от более агрессивной риторики.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.