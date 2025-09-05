Рейтинг@Mail.ru
Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят
08:00 05.09.2025
Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят
Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят
Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят
Удивительные новости, достойные пера Агаты Кристи, принесла предвыборная кампания в ФРГ: сразу четверо кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" умерли...
аналитика
германия
фридрих мерц
альтернатива для германии (партия)
Удивительные новости, достойные пера Агаты Кристи, принесла предвыборная кампания в ФРГ: сразу четверо кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" умерли за неделю от неизвестных причин. Извините, поправочка: уже шестеро кандидатов. Погодите, подоспела свежая новость: теперь загадочных мертвецов уже семеро. Мы просто не успеваем следить за событиями.Что же это за таинственный мор напал на представителей популярнейшей немецкой партии? Да еще и накануне выборов в земле Северный Рейн — Вестфалия, назначенных на 14 сентября? Просто "Десять негритят" какие-то, извините за неполиткорректность.Алиса Вайдель, лидер "Альтернативы для Германии", назвала эту череду смертей "статистически невероятной". С ней солидарен Илон Маск — ему тоже это кажется странным.Руководство земли Северный Рейн — Вестфалия, напротив, ничему не удивляется и заявляет, что "никаких признаков убийств замечено не было". И вообще, это все конспирология, хватит разжигать.Тут надо пояснить, что, в отличие от цивилизованных стран, в Германии нет обязательного вскрытия тел умерших, так что были там убийства или не были, мы, возможно, никогда не узнаем. Полиция так прямо и заявляет, что "расследования не проводились в тех случаях, когда смерть выглядела естественной".Последнему умершему "альтернативщику" было 80 лет, однако все остальные были в цветущем среднем возрасте. Причины их смерти не выяснены, никто не жаловался на здоровье или на настроение. Один из политиков, по мнению полиции, покончил с собой — к немалому изумлению друзей, родственников и товарищей по партии, не замечавших за ним никакой депрессии.Все оправдания от местного руководства и жалкие обвинения в "конспирологии" только подливают масла в огонь. Немцы прекрасно видят, что власти откровенно прессуют "Альтернативу для Германии". Ее лидеров травят в прессе и соцсетях, им угрожают, на них нападают. Каждый митинг партии идет в сопровождении боевиков антифа, которые запугивают и кошмарят присутствующих.Но даже угроза запрета не останавливает фантастический рост популярности "Альтернативы", которая за считаные годы выросла из небольшой группы активистов в важнейшую политическую силу ФРГ и составила конкуренцию всем старым тяжеловесам. Такого в политике не прощают, конечно.Вся вина АдГ в том, что они хотят делать то, что выгодно и полезно самим немцам: прекратить позорное и разорительное участие страны в конфликте на Украине, остановить нелегальную миграцию, сделать Германию снова если не великой, то хотя бы той зажиточной и спокойной страной, которой она была 30 лет назад.Но правящие элиты ФРГ на корню скуплены глобалистами, и они приносят в жертву свою страну международным корпорациям. Живой пример этой политики — канцлер Мерц, сделавший карьеру на побегушках у фонда BlackRock.Для этих деятелей "Альтернатива для Германии" — злейший враг. Они не успели убить ее в зародыше, а теперь, когда у партии минимум четверть голосов населения, это сделать уже невозможно. И вот начинается череда таинственных смертей. Они подозрительно напоминают расправы над коммунистами в Германии 1930-х.Земля Северный Рейн — Вестфалия вообще сильно напоминает разоренную веймарскую Германию. Социальное напряжение достигло пика. Туристы с ужасом видят, как средь бела дня прямо на улицах Кельна наркоманы колются запрещенными веществами, этнические группировки избивают прохожих, попрошайки, бездомные и сумасшедшие заполняют все замусоренные общественные пространства. Закошмаренные немцы, опуская глаза, проходят мимо безобразий, даже не пытаясь звать полицию — это безнадежно. Невозможно поверить, что еще 20 лет назад это был богатейший, ухоженный, чистый и респектабельный европейский город.Да и вся современная ФРГ — многим ли она отличается от гитлеровской Германии? Такое впечатление, что вся страна села в машину времени и поехала в 1930-е. Общее обнищание, зашкаливающий милитаризм, тоталитарная идеология, сводящий с ума реваншизм. Министр обороны, хвастающий тем, что немцы опять "готовы убивать русских". Во главе страны — потомок воевавшего на Восточном фронте нациста, который пытается оскорблять президента России.Неслучайно, однако, рейтинг канцлера Мерца каждый месяц обновляет антирекорды. Шестьдесят процентов немцев не одобряют его агрессивную реваншистскую политику. В Германии остались еще миллионы благоразумных, уважающих себя, помнящих историю людей. Они готовы голосовать за тех политиков, которые вырвут их из ада неонацизма и не дадут им погибнуть на новой мировой войне."Единственный шанс Германии на спасение — это голосовать за АдГ", — полагает Илон Маск. И чем больше будет прессовать правительство этих диссидентов, тем больший успех им обеспечен на выборах.Канцлера Мерца ждет неизбежная политическая катастрофа, а вслед за ней к нему придут сестрички Фемида и Немезида. А с очищенной от реваншистов Германией Россия всегда будет рада сотрудничать: недо-Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.
германия
2025
Виктория Никифорова
аналитика, германия, фридрих мерц, альтернатива для германии (партия)
Аналитика, Германия, Фридрих Мерц, Альтернатива для Германии (партия)

Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят

Удивительные новости, достойные пера Агаты Кристи, принесла предвыборная кампания в ФРГ: сразу четверо кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" умерли за неделю от неизвестных причин. Извините, поправочка: уже шестеро кандидатов. Погодите, подоспела свежая новость: теперь загадочных мертвецов уже семеро. Мы просто не успеваем следить за событиями.
Что же это за таинственный мор напал на представителей популярнейшей немецкой партии? Да еще и накануне выборов в земле Северный Рейн — Вестфалия, назначенных на 14 сентября? Просто "Десять негритят" какие-то, извините за неполиткорректность.
Алиса Вайдель, лидер "Альтернативы для Германии", назвала эту череду смертей "статистически невероятной". С ней солидарен Илон Маск — ему тоже это кажется странным.
Руководство земли Северный Рейн — Вестфалия, напротив, ничему не удивляется и заявляет, что "никаких признаков убийств замечено не было". И вообще, это все конспирология, хватит разжигать.
Тут надо пояснить, что, в отличие от цивилизованных стран, в Германии нет обязательного вскрытия тел умерших, так что были там убийства или не были, мы, возможно, никогда не узнаем. Полиция так прямо и заявляет, что "расследования не проводились в тех случаях, когда смерть выглядела естественной".
Последнему умершему "альтернативщику" было 80 лет, однако все остальные были в цветущем среднем возрасте. Причины их смерти не выяснены, никто не жаловался на здоровье или на настроение. Один из политиков, по мнению полиции, покончил с собой — к немалому изумлению друзей, родственников и товарищей по партии, не замечавших за ним никакой депрессии.
Все оправдания от местного руководства и жалкие обвинения в "конспирологии" только подливают масла в огонь. Немцы прекрасно видят, что власти откровенно прессуют "Альтернативу для Германии". Ее лидеров травят в прессе и соцсетях, им угрожают, на них нападают. Каждый митинг партии идет в сопровождении боевиков антифа, которые запугивают и кошмарят присутствующих.
Но даже угроза запрета не останавливает фантастический рост популярности "Альтернативы", которая за считаные годы выросла из небольшой группы активистов в важнейшую политическую силу ФРГ и составила конкуренцию всем старым тяжеловесам. Такого в политике не прощают, конечно.
Вся вина АдГ в том, что они хотят делать то, что выгодно и полезно самим немцам: прекратить позорное и разорительное участие страны в конфликте на Украине, остановить нелегальную миграцию, сделать Германию снова если не великой, то хотя бы той зажиточной и спокойной страной, которой она была 30 лет назад.
Но правящие элиты ФРГ на корню скуплены глобалистами, и они приносят в жертву свою страну международным корпорациям. Живой пример этой политики — канцлер Мерц, сделавший карьеру на побегушках у фонда BlackRock.
Для этих деятелей "Альтернатива для Германии" — злейший враг. Они не успели убить ее в зародыше, а теперь, когда у партии минимум четверть голосов населения, это сделать уже невозможно. И вот начинается череда таинственных смертей. Они подозрительно напоминают расправы над коммунистами в Германии 1930-х.
Земля Северный Рейн — Вестфалия вообще сильно напоминает разоренную веймарскую Германию. Социальное напряжение достигло пика. Туристы с ужасом видят, как средь бела дня прямо на улицах Кельна наркоманы колются запрещенными веществами, этнические группировки избивают прохожих, попрошайки, бездомные и сумасшедшие заполняют все замусоренные общественные пространства. Закошмаренные немцы, опуская глаза, проходят мимо безобразий, даже не пытаясь звать полицию — это безнадежно. Невозможно поверить, что еще 20 лет назад это был богатейший, ухоженный, чистый и респектабельный европейский город.
Да и вся современная ФРГ — многим ли она отличается от гитлеровской Германии? Такое впечатление, что вся страна села в машину времени и поехала в 1930-е. Общее обнищание, зашкаливающий милитаризм, тоталитарная идеология, сводящий с ума реваншизм. Министр обороны, хвастающий тем, что немцы опять "готовы убивать русских". Во главе страны — потомок воевавшего на Восточном фронте нациста, который пытается оскорблять президента России.
Неслучайно, однако, рейтинг канцлера Мерца каждый месяц обновляет антирекорды. Шестьдесят процентов немцев не одобряют его агрессивную реваншистскую политику. В Германии остались еще миллионы благоразумных, уважающих себя, помнящих историю людей. Они готовы голосовать за тех политиков, которые вырвут их из ада неонацизма и не дадут им погибнуть на новой мировой войне.
"Единственный шанс Германии на спасение — это голосовать за АдГ", — полагает Илон Маск. И чем больше будет прессовать правительство этих диссидентов, тем больший успех им обеспечен на выборах.
Канцлера Мерца ждет неизбежная политическая катастрофа, а вслед за ней к нему придут сестрички Фемида и Немезида. А с очищенной от реваншистов Германией Россия всегда будет рада сотрудничать: недо-Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.
