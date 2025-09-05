Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях
© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкие правоохранители предъявили обвинение экстрадированному с Украины бывшему военнослужащему бундесвера, подозреваемому в изнасилованиях и хранению детской порнографии, сообщила в пятницу генпрокуратура немецкого города Бамберга.
"По завершении подробного расследования вместе с инспекцией уголовной полиции (округа – ред.) Хоф в конце августа 2025 года центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии предъявило обвинение 30-летнему бывшему солдату бундесвера из округа Хоф, в том числе по подозрению в многократных изнасилованиях", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.
Подозреваемому вменяются в вину изнасилование шести женщин в период с 2015 года по 2022 год на территории Германии и Швейцарии, причем в одном случае это происходило несколько раз, уточняется в сообщении. Обвиняемый несколько раз снимал свои действия на мобильный телефон, неоднократно преступления сопровождались значительным насилием над жертвами, отмечает прокуратура. Она предъявляет бывшему военнослужащему обвинения в четырех случаях изнасилования и пяти случаях изнасилования с отягчающими обстоятельствами, за каждый из последних немецкое законодательство предусматривает лишение свободы на срок от трех лет.
В ходе обысков по месту жительства обвиняемого сотрудники инспекции уголовной полиции обнаружили трассирующие боеприпасы и другие запрещенные для хранения предметы, сообщает прокуратура. Кроме того, правоохранители нашли более 5,7 тысячи изображений и более 400 видеофайлов с детской порнографией.
Решение об открытии судопроизводства должна принять коллегия окружного суда Хоф по делам несовершеннолетних, так как некоторые из преступлений обвиняемый совершал до наступления взрослого возраста.
В марте генпрокуратура Бамберга сообщила об экстрадиции 30-летнего бывшего военнослужащего бундесвера в Германию. Как как ранее сообщали немецкие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Германии, подозреваемый Бен Р. несколько лет назад с целью ухода от правосудия направился на Украину, где воевал в рядах ВСУ, он был задержан в украинском городе Сумы. В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, еще в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера. На Украине против него также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
В 2022, 2023 и летом 2024 года злоумышленник давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в одном из материалов его назвали "немецким героем в Донбассе".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
