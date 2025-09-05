Рейтинг@Mail.ru
Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/germanija-2040094592.html
Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях
Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях - РИА Новости, 05.09.2025
Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях
Немецкие правоохранители предъявили обвинение экстрадированному с Украины бывшему военнослужащему бундесвера, подозреваемому в изнасилованиях и хранению детской РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:13:00+03:00
2025-09-05T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_36a0ace5686cee09985b6b5a790db590.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкие правоохранители предъявили обвинение экстрадированному с Украины бывшему военнослужащему бундесвера, подозреваемому в изнасилованиях и хранению детской порнографии, сообщила в пятницу генпрокуратура немецкого города Бамберга. "По завершении подробного расследования вместе с инспекцией уголовной полиции (округа – ред.) Хоф в конце августа 2025 года центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии предъявило обвинение 30-летнему бывшему солдату бундесвера из округа Хоф, в том числе по подозрению в многократных изнасилованиях", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры. Подозреваемому вменяются в вину изнасилование шести женщин в период с 2015 года по 2022 год на территории Германии и Швейцарии, причем в одном случае это происходило несколько раз, уточняется в сообщении. Обвиняемый несколько раз снимал свои действия на мобильный телефон, неоднократно преступления сопровождались значительным насилием над жертвами, отмечает прокуратура. Она предъявляет бывшему военнослужащему обвинения в четырех случаях изнасилования и пяти случаях изнасилования с отягчающими обстоятельствами, за каждый из последних немецкое законодательство предусматривает лишение свободы на срок от трех лет. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого сотрудники инспекции уголовной полиции обнаружили трассирующие боеприпасы и другие запрещенные для хранения предметы, сообщает прокуратура. Кроме того, правоохранители нашли более 5,7 тысячи изображений и более 400 видеофайлов с детской порнографией. Решение об открытии судопроизводства должна принять коллегия окружного суда Хоф по делам несовершеннолетних, так как некоторые из преступлений обвиняемый совершал до наступления взрослого возраста. В марте генпрокуратура Бамберга сообщила об экстрадиции 30-летнего бывшего военнослужащего бундесвера в Германию. Как как ранее сообщали немецкие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Германии, подозреваемый Бен Р. несколько лет назад с целью ухода от правосудия направился на Украину, где воевал в рядах ВСУ, он был задержан в украинском городе Сумы. В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, еще в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера. На Украине против него также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. В 2022, 2023 и летом 2024 года злоумышленник давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в одном из материалов его назвали "немецким героем в Донбассе". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250528/frantsija-2019603993.html
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025272474.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_39:0:2000:1471_1920x0_80_0_0_8920e83b3c772ce39523d0a409f5ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Bild
Экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях

В Германии экс-военнослужащему бундесвера предъявили обвинение в изнасилованиях

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкие правоохранители предъявили обвинение экстрадированному с Украины бывшему военнослужащему бундесвера, подозреваемому в изнасилованиях и хранению детской порнографии, сообщила в пятницу генпрокуратура немецкого города Бамберга.
"По завершении подробного расследования вместе с инспекцией уголовной полиции (округа – ред.) Хоф в конце августа 2025 года центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии предъявило обвинение 30-летнему бывшему солдату бундесвера из округа Хоф, в том числе по подозрению в многократных изнасилованиях", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.
Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, обвиняемый в преступлениях сексуального характера против пациентов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок
28 мая, 17:16
Подозреваемому вменяются в вину изнасилование шести женщин в период с 2015 года по 2022 год на территории Германии и Швейцарии, причем в одном случае это происходило несколько раз, уточняется в сообщении. Обвиняемый несколько раз снимал свои действия на мобильный телефон, неоднократно преступления сопровождались значительным насилием над жертвами, отмечает прокуратура. Она предъявляет бывшему военнослужащему обвинения в четырех случаях изнасилования и пяти случаях изнасилования с отягчающими обстоятельствами, за каждый из последних немецкое законодательство предусматривает лишение свободы на срок от трех лет.
В ходе обысков по месту жительства обвиняемого сотрудники инспекции уголовной полиции обнаружили трассирующие боеприпасы и другие запрещенные для хранения предметы, сообщает прокуратура. Кроме того, правоохранители нашли более 5,7 тысячи изображений и более 400 видеофайлов с детской порнографией.
Решение об открытии судопроизводства должна принять коллегия окружного суда Хоф по делам несовершеннолетних, так как некоторые из преступлений обвиняемый совершал до наступления взрослого возраста.
В марте генпрокуратура Бамберга сообщила об экстрадиции 30-летнего бывшего военнослужащего бундесвера в Германию. Как как ранее сообщали немецкие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Германии, подозреваемый Бен Р. несколько лет назад с целью ухода от правосудия направился на Украину, где воевал в рядах ВСУ, он был задержан в украинском городе Сумы. В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, еще в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера. На Украине против него также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
В 2022, 2023 и летом 2024 года злоумышленник давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в одном из материалов его назвали "немецким героем в Донбассе".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На Украине задержали педофила из США
25 июня, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала