https://ria.ru/20250905/germanija-2039946264.html
В Германии школьник ранил ножом учительницу
В Германии школьник ранил ножом учительницу - РИА Новости, 05.09.2025
В Германии школьник ранил ножом учительницу
Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:00:00+03:00
2025-09-05T12:00:00+03:00
2025-09-05T14:51:00+03:00
в мире
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040013337_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_6bb0ae7fc8226f2d87a4e4f0b70ce23a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию. "В Эссене проводится масштабная операция полиции и экстренных служб. После нападения с ножом в профессиональном колледже полиция объявила тревогу", - пишет Bild. По данным издания, ученик ранил ножом учительницу в живот, она в тяжелом состоянии, ей назначена экстренная операция. Пока неясно, есть ли угроза её жизни. Подозреваемый сбежал, при этом неизвестно, нападал ли он на других людей. Здание оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет. Полиция Эссена просит жителей по возможности избегать этот район. Пока неясно, есть ли опасность для населения.
https://ria.ru/20250518/bild-2017698687.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040013337_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ed0050e962b319da7fb2e0409b1d85d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, bild
В Германии школьник ранил ножом учительницу
В Эссене ученик ранил ножом учительницу в колледже и сбежал
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию.
«
"В Эссене проводится масштабная операция полиции и экстренных служб. После нападения с ножом в профессиональном колледже полиция объявила тревогу", - пишет Bild.
По данным издания, ученик ранил ножом учительницу в живот, она в тяжелом состоянии, ей назначена экстренная операция. Пока неясно, есть ли угроза её жизни.
Подозреваемый сбежал, при этом неизвестно, нападал ли он на других людей. Здание оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет.
Полиция Эссена
просит жителей по возможности избегать этот район. Пока неясно, есть ли опасность для населения.