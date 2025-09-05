Рейтинг@Mail.ru
В Германии школьник ранил ножом учительницу
12:00 05.09.2025 (обновлено: 14:51 05.09.2025)
В Германии школьник ранил ножом учительницу
В Германии школьник ранил ножом учительницу
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию. "В Эссене проводится масштабная операция полиции и экстренных служб. После нападения с ножом в профессиональном колледже полиция объявила тревогу", - пишет Bild. По данным издания, ученик ранил ножом учительницу в живот, она в тяжелом состоянии, ей назначена экстренная операция. Пока неясно, есть ли угроза её жизни. Подозреваемый сбежал, при этом неизвестно, нападал ли он на других людей. Здание оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет. Полиция Эссена просит жителей по возможности избегать этот район. Пока неясно, есть ли опасность для населения.
Полиция на месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025
Полиция на месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию.
«
"В Эссене проводится масштабная операция полиции и экстренных служб. После нападения с ножом в профессиональном колледже полиция объявила тревогу", - пишет Bild.
По данным издания, ученик ранил ножом учительницу в живот, она в тяжелом состоянии, ей назначена экстренная операция. Пока неясно, есть ли угроза её жизни.
Подозреваемый сбежал, при этом неизвестно, нападал ли он на других людей. Здание оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет.
Полиция Эссена просит жителей по возможности избегать этот район. Пока неясно, есть ли опасность для населения.
