https://ria.ru/20250905/germanija-2039946264.html

В Германии школьник ранил ножом учительницу

В Германии школьник ранил ножом учительницу - РИА Новости, 05.09.2025

В Германии школьник ранил ножом учительницу

Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:00:00+03:00

2025-09-05T12:00:00+03:00

2025-09-05T14:51:00+03:00

в мире

германия

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040013337_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_6bb0ae7fc8226f2d87a4e4f0b70ce23a.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии и сбежал, полиция разыскивает подозреваемого, здание оцеплено, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию. "В Эссене проводится масштабная операция полиции и экстренных служб. После нападения с ножом в профессиональном колледже полиция объявила тревогу", - пишет Bild. По данным издания, ученик ранил ножом учительницу в живот, она в тяжелом состоянии, ей назначена экстренная операция. Пока неясно, есть ли угроза её жизни. Подозреваемый сбежал, при этом неизвестно, нападал ли он на других людей. Здание оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет. Полиция Эссена просит жителей по возможности избегать этот район. Пока неясно, есть ли опасность для населения.

https://ria.ru/20250518/bild-2017698687.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, bild