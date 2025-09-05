https://ria.ru/20250905/genprokuror-2039810022.html

Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке

Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке

Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. "Я поставил задачу подчиненным прокурорам надзорными средствами добиваться их (налоговых льгот – ред.) установления по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли", - сказал Краснов на ВЭФ. По его словам, это выгодно и бизнесу, и людям. Краснов подчеркнул, что готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства – неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей. "Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

