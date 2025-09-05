Рейтинг@Mail.ru
Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 05.09.2025 (обновлено: 07:08 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/genprokuror-2039810022.html
Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке
Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T02:59:00+03:00
2025-09-05T07:08:00+03:00
дальний восток
россия
владивосток
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039831255_0:212:3154:1986_1920x0_80_0_0_8657c04dd2e0b3ab860ca84b70f07398.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. "Я поставил задачу подчиненным прокурорам надзорными средствами добиваться их (налоговых льгот – ред.) установления по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли", - сказал Краснов на ВЭФ. По его словам, это выгодно и бизнесу, и людям. Краснов подчеркнул, что готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства – неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей. "Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/genprokuratura-2039809832.html
https://ria.ru/20250905/zaschita-2039809692.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039831255_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_e3c82e5c9f07462cde0b9ea2a7053f25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, россия, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке

Краснов поручил добиваться налоговых льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.
"Я поставил задачу подчиненным прокурорам надзорными средствами добиваться их (налоговых льгот – ред.) установления по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли", - сказал Краснов на ВЭФ.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса
02:57
По его словам, это выгодно и бизнесу, и людям.
Краснов подчеркнул, что готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства – неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей.
"Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Генпрокуратура инициировала защиту международных инвестиций от санкций
02:56
 
Дальний ВостокРоссияВладивостокИгорь КрасновДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала