Прокурорам поручили добиваться льгот для бизнесменов на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.
"Я поставил задачу подчиненным прокурорам надзорными средствами добиваться их (налоговых льгот – ред.) установления по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли", - сказал Краснов на ВЭФ.
По его словам, это выгодно и бизнесу, и людям.
Краснов подчеркнул, что готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства – неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей.
"Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов", - заключил он.
