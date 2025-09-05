Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал об опасностях для жителей Газы в походах за гумпомощью
05.09.2025
02:43 05.09.2025
Очевидец рассказал об опасностях для жителей Газы в походах за гумпомощью
Очевидец рассказал об опасностях для жителей Газы в походах за гумпомощью - РИА Новости, 05.09.2025
Очевидец рассказал об опасностях для жителей Газы в походах за гумпомощью
Палестинцы ежедневно подвергаются смертельной опасности по дороге к пунктам раздачи гуманитарной помощи, причем даже после преодоления всех сложностей им не... РИА Новости, 05.09.2025
ГАЗА, 5 сен - РИА Новости. Палестинцы ежедневно подвергаются смертельной опасности по дороге к пунктам раздачи гуманитарной помощи, причем даже после преодоления всех сложностей им не всегда удается добыть даже мешок муки, рассказал РИА Новости один из местных жителей Абу Салех. В конце мая израильские власти фактически монополизировали распределение продовольствия и средств первой необходимости через гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), созданный при поддержке США. Согласно новому механизму, распределение продовольствия проходит в всего в нескольких пунктах, на которых проводится проверка документов и биометрии местных жителей, чтобы исключить их связь с боевиками ХАМАС. Однако жители сектора столкнулись с частыми обстрелами при выдаче гуманитарной помощи. По сообщениям местного минздрава, с начала работы GHF 27 мая число погибших при попытке получить помощь превысило 2,3 тысячи, более 17 тысяч пострадали. Для Абу Салеха, как и многих других жителей Газы, такие походы за помощью стали жизненно необходимы, так как другой возможности получить продовольствие для семьи не осталось. "Я вышел за полночь и направился в ближайший район, откуда можно добраться до пункта раздачи GHF. Путь пролегает под мостом в долине Газа (в центральной части сектора – ред.). Там собрались все остальные жители, мы прождали до утра, пока израильская армия не дала разрешение идти дальше", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что люди вынуждены ожидать разрешения от израильской армии целую ночь. В случае резких несанкционированных передвижений, рассказывает Абу Салех, израильские солдаты могут открыть огонь на поражение по цели, которую сочтут "подозрительной". Причем огонь из стрелкового оружия чередуется с артиллерийскими обстрелами близлежащих районов. "Когда армия дала разрешение пройти, тысячи людей побежали к пункту выдачи гумпомощи в надежде получить хотя бы пакет муки или коробку консервов", - говорит собеседник агентства. Однако даже если удастся получить заветную помощь, нет гарантий, что ее удастся доставить к месту проживания семей. Он пояснил, что вооруженные холодным оружием члены местных банд под угрозой расправы забирают все самое ценное для жителей Газы: сахар и средства гигиены. По его словам, в результате действий местных бандитских групп цена на сахар достигла 100 долларов за килограмм, в то время как гигиенические и чистящие средства продаются в десять раз дороже своей привычной стоимости. В эту ночь, несмотря на долгую дорогу и ожидание, признается собеседник агентства, ему не удалось ничего получить. Он добавил, что некоторые берут хотя бы паллеты из-под продовольствия, чтобы разводить костер для приготовления остатков из припасенной еды. "Я бы назвал свой поход за гумпомощью настоящим "Судным днем": тысячи людей жадно бросаются на любые оставшиеся продукты, женщины и дети получают увечья в ходе давки. Пункты GHF превращаются в ловушки смерти. Израильская армия открывает огонь без предупреждения", - рассказал собеседник агентства. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, большинство из которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания. Согласно данным израильской стороны, с мая по конец августа еврейское государство обеспечило доставку в сектор Газа порядка 210 тысяч тонн гуманитарной помощи. При этом Израиль заявляет, что не несет ответственность за дальнейшее распределение груза внутри анклава. Применение оружия на пунктах раздачи гуманитарной помощи израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы, которые вынуждены в ночи идти по руинам десятки километров, якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Очевидец рассказал об опасностях для жителей Газы в походах за гумпомощью

Поход за гуманитарной помощью таит смертельную опасность для жителей Газы

ГАЗА, 5 сен - РИА Новости. Палестинцы ежедневно подвергаются смертельной опасности по дороге к пунктам раздачи гуманитарной помощи, причем даже после преодоления всех сложностей им не всегда удается добыть даже мешок муки, рассказал РИА Новости один из местных жителей Абу Салех.
В конце мая израильские власти фактически монополизировали распределение продовольствия и средств первой необходимости через гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), созданный при поддержке США. Согласно новому механизму, распределение продовольствия проходит в всего в нескольких пунктах, на которых проводится проверка документов и биометрии местных жителей, чтобы исключить их связь с боевиками ХАМАС. Однако жители сектора столкнулись с частыми обстрелами при выдаче гуманитарной помощи. По сообщениям местного минздрава, с начала работы GHF 27 мая число погибших при попытке получить помощь превысило 2,3 тысячи, более 17 тысяч пострадали.
Для Абу Салеха, как и многих других жителей Газы, такие походы за помощью стали жизненно необходимы, так как другой возможности получить продовольствие для семьи не осталось.
"Я вышел за полночь и направился в ближайший район, откуда можно добраться до пункта раздачи GHF. Путь пролегает под мостом в долине Газа (в центральной части сектора – ред.). Там собрались все остальные жители, мы прождали до утра, пока израильская армия не дала разрешение идти дальше", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что люди вынуждены ожидать разрешения от израильской армии целую ночь. В случае резких несанкционированных передвижений, рассказывает Абу Салех, израильские солдаты могут открыть огонь на поражение по цели, которую сочтут "подозрительной". Причем огонь из стрелкового оружия чередуется с артиллерийскими обстрелами близлежащих районов.
"Когда армия дала разрешение пройти, тысячи людей побежали к пункту выдачи гумпомощи в надежде получить хотя бы пакет муки или коробку консервов", - говорит собеседник агентства.
Однако даже если удастся получить заветную помощь, нет гарантий, что ее удастся доставить к месту проживания семей. Он пояснил, что вооруженные холодным оружием члены местных банд под угрозой расправы забирают все самое ценное для жителей Газы: сахар и средства гигиены.
По его словам, в результате действий местных бандитских групп цена на сахар достигла 100 долларов за килограмм, в то время как гигиенические и чистящие средства продаются в десять раз дороже своей привычной стоимости.
В эту ночь, несмотря на долгую дорогу и ожидание, признается собеседник агентства, ему не удалось ничего получить. Он добавил, что некоторые берут хотя бы паллеты из-под продовольствия, чтобы разводить костер для приготовления остатков из припасенной еды.
"Я бы назвал свой поход за гумпомощью настоящим "Судным днем": тысячи людей жадно бросаются на любые оставшиеся продукты, женщины и дети получают увечья в ходе давки. Пункты GHF превращаются в ловушки смерти. Израильская армия открывает огонь без предупреждения", - рассказал собеседник агентства.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, большинство из которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Согласно данным израильской стороны, с мая по конец августа еврейское государство обеспечило доставку в сектор Газа порядка 210 тысяч тонн гуманитарной помощи. При этом Израиль заявляет, что не несет ответственность за дальнейшее распределение груза внутри анклава.
Применение оружия на пунктах раздачи гуманитарной помощи израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы, которые вынуждены в ночи идти по руинам десятки километров, якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
