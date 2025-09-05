https://ria.ru/20250905/gasparyan-2039998058.html

Андраник Гаспарян: Центр "Воин" уже представлен в 21 регионе России

Андраник Гаспарян: Центр "Воин" уже представлен в 21 регионе России - РИА Новости, 05.09.2025

Андраник Гаспарян: Центр "Воин" уже представлен в 21 регионе России

Центр "Воин", как сообщил ранее Кремль, подготовил уже более 100 тысяч курсантов, а накануне президент РФ Владимир Путин встретился во Владивостоке с его... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:00:00+03:00

2025-09-05T15:00:00+03:00

2025-09-05T15:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

юнармия

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039996547_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_419c8ecd0bd7253a093a22842d661bfa.jpg

Центр "Воин", как сообщил ранее Кремль, подготовил уже более 100 тысяч курсантов, а накануне президент РФ Владимир Путин встретился во Владивостоке с его воспитанниками. О значении этой встречи, а также о важности военно-патриотического воспитания молодежи, рассказал корреспонденту РИА Новости в рамках Восточного экономического форума командир Центра "Воин" Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян. Беседовал Денис Кайыран.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– Расскажите о важности встречи, которую президент РФ Владимир Путин провел с курсантами Центра "Воин".– Самое главное, что мы смогли продемонстрировать президенту нашу деятельность и получили от него обратную связь. Дети были очень эмоциональны, очень заряжены. Они почувствовали, что являются частью истории не только Центра "Воин", но и всей России.– Путин на встрече сказал, что рассмотрит инициативу создания филиалов Центра "Воин" во всех регионах России. Чего вы ожидаете от такого расширения, какие это даст вам возможности?– Система патриотического воспитания у нас развивается с каждым годом. Сейчас мы представлены в 21 регионе России, а каждый новый филиал – это возможность дать нашим школьникам проявить себя, приобрести полезные для жизни навыки, завести друзей. Вчера курсант Центра "Воин" из Тюменской области в беседе с президентом рассказал, что его друзья из регионов, где пока нет наших филиалов, хотели бы тоже у нас учиться. Аналогичные обращения поступают и от губернаторов.– Можно ли выделить какие-то направления подготовки в Центре "Воин", которые пользуются наибольшей популярностью?– Мы реализуем множество полезных образовательных программ. Каждая из них открывает новые знания и может дать путевку в жизнь. Курсантам интересны управление беспилотными летательными аппаратами, тактическая подготовка, первая помощь и тактическая медицина. Многие курсанты проходят у нас обучение в течение нескольких лет, последовательно изучая разные направления.И, конечно, радует, что ребята демонстрируют успехи в их освоении. Гордимся нашими воспитанниками, которые после обучения первой помощи спасали жизни людям. Есть победы на всероссийских конкурсах в области управления БПЛА.Помимо подготовки мы вовлекаем ребят в проектную деятельность. Вместе с Минкультуры России, RT запустили проект "Воин.Кино", где курсанты не только знакомятся с фильмами о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, но в перспективе пройдут курсы монтажа и съемок фильмов. Впервые стартовали соревнования "Путь воина". Вместе с "Движением первых" и "Юнармией" проводим "Зарницу 2.0". Мы видим, как ребятам интересны такие форматы. Мы будем и в дальнейшем уделять этому направлению работы особое внимание.– Какая программа у Центра "Воин" на ВЭФ?– Программа достаточно широкая. Это впервые организованный военно-спортивный городок на "Улице Дальнего Востока", подписание соглашения о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом. С ним мы объединяем усилия для обучения студентов полезным прикладным навыкам, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и гордости за свою Родину.В рамках молодежного форума "День будущего" примем участие в обсуждении наставничества. Это очень важная для нас тема, поскольку именно наставничество лежит в основе работы инструкторов с детьми. Они все обладают колоссальным опытом, из 390 человек 187 являются участниками специальной военной операции. Они не просто учат, а являются ориентиром в жизни, делятся с ними опытом, поддерживают и вдохновляют. И очень приятно, что их опыт получает признание на федеральном уровне – в рамках всероссийского конкурса наставничества "Быть, а не казаться". К примеру, участник конкурса прошлого года курсант из Камчатского края Роман Герасимов, теперь он курсант Уссурийского суворовского военного училища. Буквально на неделе стало известно, что сразу два специалиста из чувашского филиала Центра "Воин" стали финалистами конкурса – инструктор Григорий Васильев и руководитель отдела по воспитательной работе Владлена Данилова.– Пользуется ли популярностью ваша площадка на "Улице Дальнего Востока"?– Уже можно сказать, что наш павильон стал одной из ярких точек форума. Его посетило более 2,5 тысячи человек. Мне сначала казалось, что участники приезжают сюда со своей деловой повесткой и посещать нас не будут, а получилось все наоборот. Посетители пробуют себя в интерактивах по всем нашим направлениям подготовки.Желающие могут сыграть в командную игру лазертаг или пройти квест "ПОБЕДА будет за нами".– Какие мастер-классы на вашей площадке в рамках ВЭФ вызывают наибольший интерес?– Очень много желающих пройти занятия по оказанию первой помощи, мастер-классы по управлению наземным дроном, БПЛА на симуляторе и в специальном кубе, узнать о разных видах лазерного оружия и пневматических винтовок от концерна "Калашников". А тренеры и призеры Российского союза боевых искусств в Приморском крае организовали мастер-классы и показательные выступления по карате, самбо, тхэквондо и кикбоксингу. К нам приходят и дети, и взрослые, прямо в деловых костюмах, и начинают участвовать в наших активностях.– И вспоминают результаты, которые показывали в молодости?– Конечно, не без этого. Но здесь важнее другое. Наша площадка стала местом, где родители и дети вместе и с увлечением проходят мастер-классы. Это и есть, на мой взгляд, проявление преемственности и залог достойного воспитания подрастающего поколения. Вспоминается "Семейная зарница", финалистом которой стала семья нашего инструктора Юрия Абдуллина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Только благодаря единству и общим интересам они смогли добиться таких результатов.

https://ria.ru/20250904/putin-2039598185.html

https://ria.ru/20250904/vstrecha-2039651376.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, юнармия, владимир путин, вэф-2025