Глава Минобороны Нидерландов ответил на вопрос об отправке войск на Украину
Брекелманс: Гаага займет конструктивную позицию по отправке войск на Украину
© Getty Images / Omar HavanaРубен Брекелманс
Рубен Брекелманс. Архивное фото
ГААГА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в ответ на вопрос о том, намерена ли страна направить своих военных на Украину для обеспечения безопасности после прекращения огня, заявил, что Гаага займет в этом вопросе "конструктивную позицию".
В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.
"Европейские страны могут оказать содействие в такой миссии. И, кстати, Соединённые Штаты тоже. Поэтому и мы примем решение, когда наступит этот момент, но у нас конструктивная позиция в этом вопросе", - сказал Брекелманс изданию Algemeen Dagblad в ответ на вопрос о том, планируют ли Нидерланды отправлять своих военных на Украину.
В пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.