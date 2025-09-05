https://ria.ru/20250905/gaaga-2040065702.html

Глава Минобороны Нидерландов ответил на вопрос об отправке войск на Украину

Глава Минобороны Нидерландов ответил на вопрос об отправке войск на Украину

ГААГА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в ответ на вопрос о том, намерена ли страна направить своих военных на Украину для обеспечения безопасности после прекращения огня, заявил, что Гаага займет в этом вопросе "конструктивную позицию". В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. "Европейские страны могут оказать содействие в такой миссии. И, кстати, Соединённые Штаты тоже. Поэтому и мы примем решение, когда наступит этот момент, но у нас конструктивная позиция в этом вопросе", - сказал Брекелманс изданию Algemeen Dagblad в ответ на вопрос о том, планируют ли Нидерланды отправлять своих военных на Украину. В пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

