Опубликованы документы о японских планах массовых казней в Маньчжурии

Опубликованы документы о японских планах массовых казней в Маньчжурии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Милитаристская Япония, во время Великой Отечественной войны готовившаяся к нападению на СССР, тайно планировала массовые казни участников антияпонского сопротивления, арестованных на территории оккупированной ей Маньчжурии - заключенных предполагалось по ночам закалывать штыками или отсекать им головы мечами, об этом рассказывается во впервые опубликованном рассекреченном архивном документе ФСБ России. После нападения нацистской Германии на Советский Союз в июне 1941 года Япония по договоренности с германским правительством усилила подготовку к войне против Советского Союза. С этой целью японский генштаб аналогично германскому плану "Барбаросса" разработал свой план агрессии против СССР, получивший условное наименование "Кантокуэн" ("Особые маневры Квантунской армии"). Согласно плану "Кантокуэн", все подготовительные мероприятия к нападению Японии на СССР должны были завершиться к сентябрю 1941 года. В результате разгрома Квантунской армии в августе 1945 года в руки советских органов государственной безопасности попали многочисленные документы из архивов японских контрразведывательных органов (жандармерии и полиции), дислоцировавшихся на территории Маньчжурии, ранее оккупированной Японией. Планы массовых казней"Как показало изучение трофейных документов японских спецслужб, в рамках подготовки к нападению на Советский Союз планировалось проведение тайных массовых казней на территории Маньчжурии лиц, подозреваемых в антияпонской деятельности", - отмечается в сообщении ФСБ. Во время разбора архива особого отдела Фуюаньского отряда пограничной полиции (ФОПП) был выявлен ряд документов периода 1941–1944 годов, свидетельствующих о том, что японская контрразведка совместно с органом разведки - Японской военной миссией (ЯВМ) в Маньчжурии готовилась к тайной массовой казни "опасных в военное время элементов". Сейчас ФСБ опубликовала справку министерства государственной безопасности СССР от 11 февраля 1949 года "О проводившейся органами японской контрразведки в Маньчжурии подготовке массовой казни "Опасных в военное время элементов" в случае войны с Советским Союзом". Как следует из справки, "особым кабинетом" министерства общественного спокойствия марионеточного государства Маньчжоу-Го в начале 1941 года были разработаны "Основные положения классификации опасных в военное время элементов" и разосланы провинциальным полицейским управлениям. В соответствии с этим документом "опасные в военное время элементы" подразделялись на пять категорий: "Ко" (А), "Оцу" (Б), "Хэй" (В), "Тэй" (Г) и "Бо" (Д)", отмечают в ФСБ. Например, к категории "Ко" (А) подлежащих в случае войны тайной казни без суда относились иностранцы, находившиеся в заключении, "которых нельзя было использовать против противника или завербовать на свою сторону", а также "агенты иностранных разведок, занимавшие важные посты в иностранных торгово-промышленных компаниях или религиозных организациях". В июле 1941 года "основные положения" были особым кабинетом Сэньцзянского провинциального полицейского управления разосланы уездным органам полиции, в том числе и ФОПП. В том же месяце в ФОПП состоялось совещание по вопросам реализации "мероприятий" и даны указания, как "в случае войны должно быть произведено убийство лиц, отнесенных к категории "Ко". Отдельный пункт плана регламентировал меры, которые следовало принять после казни опасных элементов. "При этом японская контрразведка лицемерно предлагала благотворительным организациям поддерживать семьи и близких жертв, подвергнутых "строгой мере", с целью как можно дольше скрывать массовые репрессии и не вызвать волнений среди населения Маньчжурии", - добавили в ФСБ. "После проведения в жизнь "строгой кары" должны быть приняты все меры для сокрытия этого, в частности, должно быть сделано все, чтобы не осталось ни вещей покойников, ни прочих предметов, которые могли бы послужить уликами. В случае, если семьи или прочие родственники попадут в нужду или беспокойство, необходимо связаться с соответствующими распределительными учреждениями для оказания им материальной помощи, а также необходимо проводить работу по успокоению их", - говорилось в плане. Документ заканчивается указанием "принять меры для того, чтобы не раскрыть свои планы, не взволновать и не возбудить население, не вызвать слухов, не допускать побегов или ошибочных арестов не тех лиц, которые указаны в списках и т.д.". "План проведения особых маневров" постоянно совершенствовался и дополнялся новыми деталями. В апреле 1942 года начальник ФОПП разработал мероприятия по оборудованию мест заключения для лиц, которые должны быть арестованы в военное время. Отсечение голов при лунеВ августе 1943 года начальник Сэньцзянского провинциального управления охраны госбезопасности разослал во все уездные полицейские органы письмо "об изучении плана мероприятий в отношении опасных в военное время элементов", а также дал указание сообщить места предполагаемых казней, способах приведения ее в исполнение и лиц, на которых это будет возложено. После получения письма начальник ФОПП обратился по этим же вопросам к своим подчиненным подразделениям пограничной полиции: местному Фуюаньскому, а также Дунъаньчжэньскому, Хайцинскому и Цинделийскому подразделениям. Начальники Дунъаньчжэньского и Хайцинского отрядов пограничной полиции в своих отчетах предложили проводить в исполнение "строгие меры" путем расстрела в глухих, отдаленных от населенных пунктов местах. "Начальник Цинделийского отряда проявил "находчивость" и предложил "в целях обеспечения максимальной секретности "строгой меры" производить ее отсечением головы, но иметь наготове маузер на случай попыток побега убиваемых", - говорится в сообщении ФСБ. На основании "предложений" своих подчиненных начальник ФОПП в ноябре 1943 года составил новый "План мероприятий в отношении опасных в военное время элементов". Документом предусматривалось непосредственно перед началом войны или сразу после начала боевых действий казнить на месте арестованных "идеологически злостных лиц". Новый вариант плана конкретизировал время и способы приведения в исполнение "строгой меры": "В целях обеспечения тайны для проведения этого мероприятия целесообразно использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение – закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов следует по возможности избегать". В сентябре 1944 года по указанию начальника Сэньцзянского провинциального управления охраны госбезопасности "в целях обеспечения большей тайны, слова "строгая кара" ("строгое наказание" – "гэндаю сйобун") следовало заменить на слова "мероприятие Ко" ("Ко-сйоци")". "Разгром частями Красной армии Квантунской группировки не позволил привести в действие кровавый "План проведения особых маневров" и провести массовые казни участников антияпонского сопротивления", - подчеркивает ФСБ. Восьмого августа 1945 года СССР, принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Пятнадцатого августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

