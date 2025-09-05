Рейтинг@Mail.ru
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 05.09.2025 (обновлено: 19:03 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/finljandija-2040082032.html
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев - РИА Новости, 05.09.2025
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев
Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:02:00+03:00
2025-09-05T19:03:00+03:00
экономика
финляндия
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно одно: и Финляндская республика, и, соответственно, другие соседи потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику, ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды", - сказал журналистам Медведев, находясь на границе с Финляндией.
https://ria.ru/20250905/sammit-2040016132.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, россия, дмитрий медведев, в мире
Экономика, Финляндия, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев

Медведев: Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно одно: и Финляндская республика, и, соответственно, другие соседи потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику, ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды", - сказал журналистам Медведев, находясь на границе с Финляндией.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже
Вчера, 14:51
 
ЭкономикаФинляндияРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала