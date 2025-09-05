Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев

https://ria.ru/20250905/finljandija-2040082032.html

СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно одно: и Финляндская республика, и, соответственно, другие соседи потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику, ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды", - сказал журналистам Медведев, находясь на границе с Финляндией.

