Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев - РИА Новости, 05.09.2025
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев
Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:02:00+03:00
2025-09-05T19:02:00+03:00
2025-09-05T19:03:00+03:00
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги, которые вложили в российскую экономику, пусть пожинают плоды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно одно: и Финляндская республика, и, соответственно, другие соседи потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику, ну и деньги от оборота. Пусть пожинают плоды", - сказал журналистам Медведев, находясь на границе с Финляндией.
Финляндия потеряла большие деньги, заявил Медведев
Медведев: Финляндия и другие страны-соседи потеряли большие деньги