Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/evrokomissiya-2039804333.html
СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти
СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти - РИА Новости, 05.09.2025
СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T01:41:00+03:00
2025-09-05T01:41:00+03:00
в мире
европа
сша
брюссель
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_b2b848532e25f38364bfda8537c81a6b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив "ненужные процессы", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках председателя ЕК, пишет издание Politico. "Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы… Два представителя Еврокомиссии… сообщили, что рассматриваются альтернативные модели объединения департаментов… К концу 2026 года исполнительная власть ЕС примет меры по устранению "ненужных процессов", - говорится в статье. Отмечается, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен "стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире". Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в четверг заявил, что Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая. По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. В Еврокомиссии, которая отвечает за выполнение большинства повседневных административных функций Евросоюза, сейчас работают около 32 тысяч человек. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.
https://ria.ru/20250904/votum-2039610082.html
https://ria.ru/20250902/lyayen-2039157684.html
европа
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_91e56807b908a6189efaf8ddde298dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Европа, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти

Politico: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти

© AP Photo / Johanna GeronУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Johanna Geron
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив "ненужные процессы", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках председателя ЕК, пишет издание Politico.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы… Два представителя Еврокомиссии… сообщили, что рассматриваются альтернативные модели объединения департаментов… К концу 2026 года исполнительная власть ЕС примет меры по устранению "ненужных процессов", - говорится в статье.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Вчера, 10:40
Отмечается, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен "стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в четверг заявил, что Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая. По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
В Еврокомиссии, которая отвечает за выполнение большинства повседневных административных функций Евросоюза, сейчас работают около 32 тысяч человек.
Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Все берега попутала". Инцидент с фон дер Ляйен рассмешил французов
2 сентября, 16:22
 
В миреЕвропаСШАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала