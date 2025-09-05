https://ria.ru/20250905/evrokomissiya-2039804333.html

СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти

СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив... РИА Новости, 05.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив "ненужные процессы", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках председателя ЕК, пишет издание Politico. "Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы… Два представителя Еврокомиссии… сообщили, что рассматриваются альтернативные модели объединения департаментов… К концу 2026 года исполнительная власть ЕС примет меры по устранению "ненужных процессов", - говорится в статье. Отмечается, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен "стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире". Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в четверг заявил, что Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая. По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. В Еврокомиссии, которая отвечает за выполнение большинства повседневных административных функций Евросоюза, сейчас работают около 32 тысяч человек. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.

