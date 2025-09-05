СМИ: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти
Politico: фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК ради усиления своей власти
© AP Photo / Johanna GeronУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Johanna Geron
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается в следующем году провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив "ненужные процессы", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках председателя ЕК, пишет издание Politico.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы… Два представителя Еврокомиссии… сообщили, что рассматриваются альтернативные модели объединения департаментов… К концу 2026 года исполнительная власть ЕС примет меры по устранению "ненужных процессов", - говорится в статье.
Отмечается, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен "стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в четверг заявил, что Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая. По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
В Еврокомиссии, которая отвечает за выполнение большинства повседневных административных функций Евросоюза, сейчас работают около 32 тысяч человек.
Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.
"Все берега попутала". Инцидент с фон дер Ляйен рассмешил французов
2 сентября, 16:22