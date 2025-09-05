https://ria.ru/20250905/eparhija-2040024308.html

Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам СВО

Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам СВО

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Брянская епархия передала бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки "Север", гуманитарный груз с маскировочными и противодроновыми сетями, генератором, лекарствами и продуктами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. Как отмечается, руководитель военного отдела епархии, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна воина города Брянска иерей Константин Васильев совершил пастырский визит в подразделения группировки "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "Священник передал военнослужащим гуманитарную помощь, в которую вошли маскировочные сети, средства личной гигиены, нательное белье, медицинские препараты, продукты питания, домашний хлеб, свежие овощи и фрукты и большой ассортимент кондитерских изделий. По просьбе командира танкового взвода были доставлены дизельный генератор и рыболовные сети, которые с успехом применяются для защиты от ударных дронов противника", – говорится в сообщении. По данным епархии, бойцам вручили православные шевроны и календарики, пояски "Живый в помощи", солдатские молитвословы, нательные крестики, иконки и детские письма. Священник освятил расположение личного состава и военную технику, а также благословил воинов на ратные подвиги во имя Отечества и скорую победу. Епархия благодарит приходы и монастыри за оказание материальной помощи по закупке дорогостоящего оборудования для военных.

