ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области, сообщил глава администрации населенного пункта Максим Пухов.
"Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Глава администрации попросил горожан оставаться в безопасных местах и воздержаться от посещения 1-го микрорайона, района городского парка и гаражных кооперативов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18