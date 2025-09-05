https://ria.ru/20250905/energodar-2040020087.html

ВСУ обстреляли Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области, сообщил глава администрации населенного пункта Максим Пухов."Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Глава администрации попросил горожан оставаться в безопасных местах и воздержаться от посещения 1-го микрорайона, района городского парка и гаражных кооперативов.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

