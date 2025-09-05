https://ria.ru/20250905/ekaterinburg-2040071752.html
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма, по версии следствия, фигурант в ночь на 14 января нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказывали, что Чкаловский районный суд столицы Урала арестовал задержанного накануне 25-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. "Местному жителю, 2000 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). По версии следствия, в ночь на 14 января в Екатеринбурге фигурант с целью публичного оправдания и пропаганды терроризма нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации", – рассказали в СК. В ведомстве отметили, что сотрудниками СК при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России проводится комплекс действий по закреплению доказательств.* Террористическая организация, запрещена в России
