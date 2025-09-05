Рейтинг@Mail.ru
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ekaterinburg-2040071752.html
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма - РИА Новости, 05.09.2025
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма
Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма, по версии следствия, фигурант в ночь на 14 января нанес на стену... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:01:00+03:00
2025-09-05T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
екатеринбург
урал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма, по версии следствия, фигурант в ночь на 14 января нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказывали, что Чкаловский районный суд столицы Урала арестовал задержанного накануне 25-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. "Местному жителю, 2000 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). По версии следствия, в ночь на 14 января в Екатеринбурге фигурант с целью публичного оправдания и пропаганды терроризма нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации", – рассказали в СК. В ведомстве отметили, что сотрудниками СК при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России проводится комплекс действий по закреплению доказательств.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250905/izmena-2039937768.html
россия
екатеринбург
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Екатеринбург, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании и пропаганде терроризма

Жителя Екатеринбурга обвинили в связях с РДК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма, по версии следствия, фигурант в ночь на 14 января нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказывали, что Чкаловский районный суд столицы Урала арестовал задержанного накануне 25-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"*.
"Местному жителю, 2000 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). По версии следствия, в ночь на 14 января в Екатеринбурге фигурант с целью публичного оправдания и пропаганды терроризма нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации", – рассказали в СК.
В ведомстве отметили, что сотрудниками СК при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России проводится комплекс действий по закреплению доказательств.
* Террористическая организация, запрещена в России
Задержание в Воронеже гражданина РФ, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЕкатеринбургУралСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала