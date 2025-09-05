Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жители 100 старых домов на юге Москвы переселяются по реновации
15:12 05.09.2025
Ефимов: жители 100 старых домов на юге Москвы переселяются по реновации
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Жители 100 старых домов на юге Москвы переехали или переселяются в современные квартиры в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первый дом по программе реновации начали расселять на юге столицы в 2018 году. Сейчас переселяются или уже завершили переезд жители 100 старых домов. Из них 28 зданий – в районе Царицыно, 19 – в Нагорном, а 11 – в Даниловском. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения свыше шести тысяч семей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в рамках реновации на юге столицы расселят 378 домов, в новое жилье переедут свыше 28,5 тысячи семей.В 10 районах на юге столицы под заселение передали 35 новостроек, где общая площадь квартир составляет более 420 тысяч квадратных метров. Больше всего таких ЖК расположено в районе Царицыно – 12.В свою очередь в Нагатинском затоне под заселение было передано пять новостроек, а в Даниловском и Нагорном – по четыре дома, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, как программа реновации меняет районы города.
Ефимов: жители 100 старых домов на юге Москвы переселяются по реновации

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Жители 100 старых домов на юге Москвы переехали или переселяются в современные квартиры в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первый дом по программе реновации начали расселять на юге столицы в 2018 году. Сейчас переселяются или уже завершили переезд жители 100 старых домов. Из них 28 зданий – в районе Царицыно, 19 – в Нагорном, а 11 – в Даниловском. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения свыше шести тысяч семей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в рамках реновации на юге столицы расселят 378 домов, в новое жилье переедут свыше 28,5 тысячи семей.
В 10 районах на юге столицы под заселение передали 35 новостроек, где общая площадь квартир составляет более 420 тысяч квадратных метров. Больше всего таких ЖК расположено в районе Царицыно – 12.
В свою очередь в Нагатинском затоне под заселение было передано пять новостроек, а в Даниловском и Нагорном – по четыре дома, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, как программа реновации меняет районы города.
 
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
