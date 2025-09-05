https://ria.ru/20250905/efimov-2039947818.html
Ефимов: в Некрасовке выделили участок для строительства производства
Ефимов: в Некрасовке выделили участок для строительства производства - РИА Новости, 05.09.2025
Ефимов: в Некрасовке выделили участок для строительства производства
На юго-востоке Москвы, в Некрасовке, выделили участок по льготной ставке один рубль в год для строительства нового промышленного комплекса, сообщил заммэра...
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На юго-востоке Москвы, в Некрасовке, выделили участок по льготной ставке один рубль в год для строительства нового промышленного комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2024 года инвесторы могут получить участки для строительства производств в столице по ставке один рубль в год, приняв участие в специализированных торгах на право реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, по итогам открытого аукциона была определена компания, которой город предоставил в аренду 0,67 гектара земли в районе Некрасовка по ставке один рубль в год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что договор заключили на пять лет, в течение которых нужно закончить строительство объекта. Площадь современного предприятия составит свыше 5,3 тысячи квадратных метров, здесь заводы по выпуску автомобильной, строительной и другой промышленной продукции.Кроме того, другая компания в этом году получила 0,86 гектара земли в Новокосине рядом с Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом. На территории можно будет построить промышленный парк, площадь которого составит 14 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем промышленности города.
