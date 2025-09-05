https://ria.ru/20250905/efimov-2039724759.html
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели в Троицком округе по КРТ
05.09.2025
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели в Троицком округе по КРТ
В Троицком административном округе в Москве по проекту КРТ построили еще три жилых корпуса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Троицком административном округе в Москве по проекту КРТ построили еще три жилых корпуса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Территория вблизи деревни Яковлево – одна из шести площадок КРТ, где ведутся активные строительные работы. На участке площадью 11,66 гектара формируется экспериментальный жилой микрорайон. Помимо новостроек, возводимых по крупногабаритной модульной технологии, проектом предусмотрено создание необходимой инфраструктуры, в том числе социальной. Всего в рамках первой очереди строительства на участке появится 12 жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что пять домов площадью свыше 17 тысяч квадратных метров возвели несколько месяцев назад. Строительство еще трех домов подошло к концу этим летом, общая площадь объектов составляет более 12 тысяч "квадратов".Три современные новостройки появились в будущем микрорайоне возле деревни Яковлево, общая площадь самой большой из них составляет 8,48 тысячи квадратных метров. К заселению в домах подготовили 168 квартир, добавляется в пресс-релизе.
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели в Троицком округе по КРТ
Ефимов: еще три жилых корпуса построили в Троицком округе в рамках КРТ
