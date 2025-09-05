Рейтинг@Mail.ru
Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:41 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/dispanserizatsiya-2040029930.html
Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье
Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2025
Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье
Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:41:00+03:00
2025-09-05T15:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
диспансеризация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания — оперативно начать лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 миллиона жителей региона. Это позволило выявить более 90 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, а также 1,8 тысячи случаев онкологических заболеваний", — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение. Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в телеграме. Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250902/podmoskove-2039169122.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), диспансеризация
Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания — оперативно начать лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 миллиона жителей региона. Это позволило выявить более 90 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, а также 1,8 тысячи случаев онкологических заболеваний", — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение.
Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в телеграме.
Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
2 сентября, 17:07
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)диспансеризация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала