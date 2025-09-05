https://ria.ru/20250905/dispanserizatsiya-2040029930.html

Почти 3,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

2025-09-05T15:41:00+03:00

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания — оперативно начать лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 миллиона жителей региона. Это позволило выявить более 90 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, а также 1,8 тысячи случаев онкологических заболеваний", — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение. Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в телеграме. Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

