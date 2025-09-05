https://ria.ru/20250905/chuvashija-2039879242.html

Жителя Чебоксар заочно осудили за призывы к экстремизму в интернете

Жителя Чебоксар заочно осудили за призывы к экстремизму в интернете - РИА Новости, 05.09.2025

Жителя Чебоксар заочно осудили за призывы к экстремизму в интернете

Суд в Чебоксарах заочно приговорил местного жителя к 7,5 годам колонии за призывы к экстремизму в интернете, а также возбуждении ненависти к сотрудникам... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:10:00+03:00

2025-09-05T09:10:00+03:00

2025-09-05T09:57:00+03:00

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Суд в Чебоксарах заочно приговорил местного жителя к 7,5 годам колонии за призывы к экстремизму в интернете, а также возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, угрозы в чей адрес он размещал в своем Telegram-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным силовиков, житель Чебоксар в феврале 2023 году в своем Telegram-канале разместил фото двора начальника отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям МВД Чувашии с унизительной подписью и угрозами, позже он опубликовал пост, также содержащий признаки возбуждения ненависти к сотрудникам регионального центра противодействия экстремизму и ФСБ. По информации правоохранительных органов, в марте того же года обвиняемый позвонил сотруднику ФСБ и стал угрожать ему расправой, затем разместил запись разговора на своем канале. Отмечается, что угрозы в адрес силовиков были размещены еще в мае и ноябре 2023 года. При этом, согласно материалам дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, мужчина находился на территории Украины. По данным правоохранительных органов, суд признал мужчину виновным в "возбуждении ненависти либо вражды" и "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". ""…" Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. "…" Срок отбытия наказания "…" исчислять с момента задержания на территории Российской Федерации или с момента пересечения его государственной границы Российской Федерации в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации", - говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

2025

