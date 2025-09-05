https://ria.ru/20250905/chempionat-2040032876.html

На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай" с 17 по 21 сентября, приедут 15 тысяч участников из России и других государств, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на заседании исполкома чемпионата обсудили ключевые мероприятия и программу. Ранее, в июле, Дронов говорил об участии в чемпионате 9 тысяч человек. "Мы ожидаем 15 тысяч участников со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. Такая масштабная задача требует особой ответственности. На сегодняшний день на завершающем этапе подготовки находится основная база чемпионата в ИНТЦ "Валдай". Также по плану идут подготовка церемоний открытия и закрытия... Уверен, что чемпионат в очередной раз порадует жителей и гостей Великого Новгорода своим уровнем и масштабом", - сообщил Дронов. Он отметил, что центральной темой чемпионата станет космос как траектория национальной безопасности страны и пересечение инженерных мыслей и смелых идей. Финал пройдет по 15 компетенциям. Регион принимает соревнования в третий раз. Бороться за победу будут студенты колледжей и техникумов, учащиеся старших классов школ и молодые специалисты предприятий. Кроме того, участников и гостей чемпионата ждет большая деловая программа, а также профориентационные мероприятия. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в ИНТЦ "Валдай" завершается застройка и монтаж оборудования для компетенций. Ведущим церемоний станет шоумен Вячеслав Макаров. Хедлайнер на открытии - певица Bearwolf. На закрытии выступит основатель музыкальной группы "Gorech" Руслан Бергельсон. Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Соревнования в этом году посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.

