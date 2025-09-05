Рейтинг@Mail.ru
На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/chempionat-2040032876.html
На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников
На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников - РИА Новости, 05.09.2025
На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников
Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай" с... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:51:00+03:00
2025-09-05T15:51:00+03:00
великий новгород
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3135fb76ded9e378fb37c5cbf2efd3b8.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай" с 17 по 21 сентября, приедут 15 тысяч участников из России и других государств, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на заседании исполкома чемпионата обсудили ключевые мероприятия и программу. Ранее, в июле, Дронов говорил об участии в чемпионате 9 тысяч человек. "Мы ожидаем 15 тысяч участников со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. Такая масштабная задача требует особой ответственности. На сегодняшний день на завершающем этапе подготовки находится основная база чемпионата в ИНТЦ "Валдай". Также по плану идут подготовка церемоний открытия и закрытия... Уверен, что чемпионат в очередной раз порадует жителей и гостей Великого Новгорода своим уровнем и масштабом", - сообщил Дронов. Он отметил, что центральной темой чемпионата станет космос как траектория национальной безопасности страны и пересечение инженерных мыслей и смелых идей. Финал пройдет по 15 компетенциям. Регион принимает соревнования в третий раз. Бороться за победу будут студенты колледжей и техникумов, учащиеся старших классов школ и молодые специалисты предприятий. Кроме того, участников и гостей чемпионата ждет большая деловая программа, а также профориентационные мероприятия. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в ИНТЦ "Валдай" завершается застройка и монтаж оборудования для компетенций. Ведущим церемоний станет шоумен Вячеслав Макаров. Хедлайнер на открытии - певица Bearwolf. На закрытии выступит основатель музыкальной группы "Gorech" Руслан Бергельсон. Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Соревнования в этом году посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2417a75d5fa5be1d9527659b1f4565b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, новгородская область
Великий Новгород, Новгородская область
На чемпионат высоких технологий в Новгороде ждут 15 тысяч участников

На финал чемпионата технологий в Новгороде на приедут 15 тысяч участников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай" с 17 по 21 сентября, приедут 15 тысяч участников из России и других государств, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на заседании исполкома чемпионата обсудили ключевые мероприятия и программу. Ранее, в июле, Дронов говорил об участии в чемпионате 9 тысяч человек.
"Мы ожидаем 15 тысяч участников со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. Такая масштабная задача требует особой ответственности. На сегодняшний день на завершающем этапе подготовки находится основная база чемпионата в ИНТЦ "Валдай". Также по плану идут подготовка церемоний открытия и закрытия... Уверен, что чемпионат в очередной раз порадует жителей и гостей Великого Новгорода своим уровнем и масштабом", - сообщил Дронов.
Он отметил, что центральной темой чемпионата станет космос как траектория национальной безопасности страны и пересечение инженерных мыслей и смелых идей.
Финал пройдет по 15 компетенциям. Регион принимает соревнования в третий раз. Бороться за победу будут студенты колледжей и техникумов, учащиеся старших классов школ и молодые специалисты предприятий. Кроме того, участников и гостей чемпионата ждет большая деловая программа, а также профориентационные мероприятия.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в ИНТЦ "Валдай" завершается застройка и монтаж оборудования для компетенций. Ведущим церемоний станет шоумен Вячеслав Макаров. Хедлайнер на открытии - певица Bearwolf. На закрытии выступит основатель музыкальной группы "Gorech" Руслан Бергельсон.
Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Соревнования в этом году посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
 
Великий НовгородНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала